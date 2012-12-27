美国众议院议长贝纳敦促参议院就“财政悬崖”采取行动

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透华盛顿12月26日 - 美国众议院议长贝纳周三敦促参议院通过参院版提案以避免"财政悬崖".这表明在距离年底最后期限还有几天之际,国会再次努力以避免预算危机.
贝纳与众议院共和党其他高层发布了一份声明,他们在该声明中称,"参议院必需先行动",重启避免财政悬崖的努力.
他们承诺,无论参议院通过什么议案,众议院都将加以考虑.
上周,因共和党内部同僚反对,贝纳的备选方案流产.
这令避免财政悬崖的下一步举措笼罩着不确定性.分析师警告称,若跌落财政悬崖,将使美国经济重陷衰退.
共和党领袖补充称,若参议院向众议院提交新的"财政悬崖"议案,"那么众议院将考虑是接受其提案...还是发回参议院修改.无论参议院通过什么议案,众议院都会这样做,但参议院首先要有所行动."
"沟通的渠道仍然开放,"共和党高层称.他们过去一个月对贝纳与总统奥巴马之间的协商也是这样描述的,而这些协商最终未能取得成功.
众议院共和党领袖认为,轮到参议院提出一个解决问题的议案了,因为众议院今年稍早已经制定两份提案以避免财政悬崖.
众议院共和党通过了这些提案,明知民主党控制的参议院会加以阻挠.参议院坚持提高税收以帮助降低联邦赤字.(完)
(编译 李爽; 审校 张涛)
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