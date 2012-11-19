希拉里称达成财政协议对美全球角色和安全至关重要

路透新加坡11月17日电（记者 David Brunnstrom）---美国国务卿希拉里周六称，达成解决美国财政危机协议对该国的全球领导地位和国家安全至关重要，将增强在全球展现美国经济力量的努力。

希拉里在新加坡表示，去年当她在亚洲时，正值有关美国债务上限争论最激烈的时刻，该地区领导人曾向她提出，美国国会是否会允许美国出现债务违约。

她表示，“请明白，永远不需怀疑美国的信念和信用。”

不过，希拉里亦表示，因华府正准备进行新一轮预算协商，她再次听到对美国经济选择可能带来的全球影响的担忧。

她表示，虽然美国两党有很多分歧，“在致力於保护美国领导力和国家安全上，我们是团结一致的”。

“达成合理的财政协议对这两点都至关重要。这将增强我们在全球展现经济力量的能力，在争取影响全球市场的理念竞争上巩固我们的地位，并提醒各国我们仍是一个稳定、可靠的夥伴。”

“对於我们来说，这是一个再次证明我们经济体系韧性和重新确认美国在全球领导地位的时刻，”她说道，并强调美国的领导力有赖于其经济力量。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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