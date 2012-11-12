美国财政悬崖逼近 投资者可借鉴应对欧洲危机经验

记者 Mike Dolan

路透伦敦11月9日电---由於华盛顿的政治边缘政策,已经筋疲力尽的投资者又将要进入另一个紧张激烈且市场异常敏感的时期,对此可以借鉴一下他们应对欧洲危机时的做法.

两年来欧洲市场上的磨难本身可能无法描画出胜利的蓝图,但也许可以提供一些线索,揭示出投资者对於数据和数学模型有了更加充分的准备,应该能够走出政治雷区.

这几年来,由於欧洲国家那些执拗的政治精英们无法找到结束欧元区主权债务危机的良方,美国乃至全球的基金经理人都对此表示沮丧失望.

很多人争辩说,经济和金融方面的解决方案就摆在那里.只是政治内讧、党派立场和意识形态挡路,让那些稳定欧元区并消除全球经济系统性威胁的关键折衷方案无从达成.

这与未来六周何其相似,届时美国将展开政治协商以避免跌落"财政悬崖"--如果各方无法达成协议,将会启动约6,000亿美元增税节支举措,这可能会让美国经济重陷衰退.

想像一下,新近成功连任的美国总统奥巴马和仍旧把持着众议院的共和党人,将如何煞费苦心地研究解决办法,你就会感觉还好.

不过谁也不能百分之百确定事情会如何演变,至少具体时间不能明确.失败的风险不论大小,都显而易见.而暂时的挫折或者拖延又有多大的可能?这个罐子会不会继续往下踢呢?

周五的一项路透调查结果显示,多数经济分析师相信,在截止日期之前会达成协议,但之前党派纷争将伤及经济.

"我们仍然认为会达成折衷,因为没有哪一方愿意背负让经济重陷衰退的骂名,"施罗德投资(Schroders)首席策略师Keith Wade说."难处在於时间有限.从过去以及欧洲现在发生的事情来看,政客们到最後一刻肯定会达成一致."

试问那些希望透过乱象看到本质的长线投资者,在谈判进展通过令人惊恐的新闻标题反复轰炸的几周时间里,你们面对令人反胃的市场波动,将如何维系自己的神经不被绷断,并坚信最终的结果呢?

**欧洲脚本**

欧元区危机到目前以来一直是这种模式--鉴於本周关於希腊最新的紧张情绪,西班牙求援问题悬而未决,以及德国经济大幅放缓的迹象,"战争"远未结束.

长期投资者主要有四个选择:

1)完全回避欧元区--对於规模庞大的欧元养老金和共同基金而这,这几乎是不可能.

2)在欧元区内部寻找安全资产,例如德国公债.

3)以中期眼光看待结果,让你能够找出短期的价格异常,等待有力的政策回应.

4)策略性的利用上下波动.

至少在今年,那些可以完全回避欧元区的人们,目前为止或许已从美国或新兴市场得到不错的回报,不过老实说,他们也错过了欧元的一些大波动.

葡萄牙10年期公债整体回报率逾60%,高於爱尔兰可比公债的30%、意大利指标公债的23%,连目前欧元风暴中心的西班牙10年期公债回报率也有2%.

鉴於欧元兑美元自1月以来基本上变动不大,对於多数海外基金来说,这些也不需要汇率对冲.

尽管有许多灾难预言,但是那些坚信中期而言欧元将安然存活、决策者终将以一切必要手段支持欧元的投资者,今年迄今的回报应该相当不错.

至於在欧元区内部寻找安全资产的方法,比较紧张的投资者或许已经满意10年期德国公债回报率不到7%,不过与德国股票回报率20%以上相比,这连三分之一都不到.

**策略投资者**

那些跟随市场整体趋势进行操作的交易商该怎麽办?这个嘛,如果侧重宏观交易策略的对冲基金可以作为代表的话,那趋势投资可能正是需要避开的一类.

根据美国对冲基金研究公司(HFR),通常收费水平最高的对冲基金今年表现还是很糟,平均回报率仅为4.3%,宏观策略对冲基金年内迄今的平均回报率实际上甚至为负1.3%.

所以那些在最近几周一直紧盯美国财政悬崖问题的投资者可以吸取什麽教训呢?在这种情况下,炒作恐慌题材并猜测每日走势似乎效果并不理想.

但是彻底放弃美国资产远非上选,很重要的原因在於华尔街市场走势通常会牵动全球市场的神经.

对於不愿承担风险的投资者而言,暂时买入美国公债避险似乎是最轻松的办法,但这也只是对那些风险偏好越来越低的人才适用.本周走势表明,那些在年底前市场流动性逐渐稀薄时寻找一个临时避风港的人,均倾向於采取这一策略.

可是如果像是投资者对欧元区所抱的看法一样,投资者认为美国最终也能达成某种形式的妥协,从而躲过财政悬崖,那麽有很多人或许会干脆对新闻报导闭上眼睛,也不去理睬当日冲销交易,而是把像本周这样的股市下挫作为大举建仓的良机.

而大多数资产经理似乎都采取了这一策略--无论这是否是一种普遍存在的自满情绪.

"财政悬崖可能只是让我们暂时分神.就算只达成了短期解决方案,市场也应会迅速反弹."摩根大通资产管理公司的全球分析师Dan Morris说.

"如果艰难的谈判导致股市下挫,那也应被视为买入机会."(完)

--编译 郑茵/王丽鑫/徐文焰;审校 王兴亚/李婷仪/程琳

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