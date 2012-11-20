（更正）“财政悬崖”恐令美国失业率升破10% 并引发经济衰退--惠誉

(更正:因译文有误,内文第二段改为"加税和节支",非"加息和节支")

路透纽约11月19日电---评级机构惠誉周一表示,美国"财政悬崖"或引发经济衰退,推升失业率至10%上方.

惠誉称,美国国会料不会允许这些加税和节支举措自动生效,因其"影响深远".

如果跌落财政悬崖,失业率料将升破10%.美国10月失业率为7.9%.

惠誉表示,财政悬崖将对交通资产"需求造成严重影响".

惠誉预计,这种情况会令航空运输量较当前水平持平到下降5%,而公路、隧道和桥梁设施运输量的降幅将小於2008-2009年衰退时期.

该评级机构表示,运输水平会下降,是因为需求一般会与国内生产总值(GDP)和失业率水平连动.惠誉还指出,不同类型机场将受到不同程度的冲击,旅游目的地附近的机场遭受冲击会比较大.

惠誉预期,财政悬崖会令进口量与消费者信心和支出一道下降,但降幅会小於2008-2009年.(完)

--编译 梁睿雪;审校 程琳

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