（更正）“财政悬崖”恐令美国失业率升破10% 并引发经济衰退--惠誉

麦当劳美国餐厅重振计划倚重科技 提升服务速度来赢回顾客
路透芝加哥3月1日 - 快餐连锁经营商麦当劳周三宣布，将推广旨在提高“得来速”(drive-thru)服务速度的应用，以赢回顾客。得来速占到麦当劳美国业务的大约70%。
(更正:因译文有误,内文第二段改为"加税和节支",非"加息和节支")
路透纽约11月19日电---评级机构惠誉周一表示,美国"财政悬崖"或引发经济衰退,推升失业率至10%上方.
惠誉称,美国国会料不会允许这些加税和节支举措自动生效,因其"影响深远".
如果跌落财政悬崖,失业率料将升破10%.美国10月失业率为7.9%.
惠誉表示,财政悬崖将对交通资产"需求造成严重影响".
惠誉预计,这种情况会令航空运输量较当前水平持平到下降5%,而公路、隧道和桥梁设施运输量的降幅将小於2008-2009年衰退时期.
该评级机构表示,运输水平会下降,是因为需求一般会与国内生产总值(GDP)和失业率水平连动.惠誉还指出,不同类型机场将受到不同程度的冲击,旅游目的地附近的机场遭受冲击会比较大.
惠誉预期,财政悬崖会令进口量与消费者信心和支出一道下降,但降幅会小於2008-2009年.(完)
--编译 梁睿雪;审校 程琳
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