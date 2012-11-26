“财政悬崖”协商持续 投资人暂避风险--理柏

路透纽约11月23日电---汤森路透旗下理柏(Lipper)周五的数据显示,美国基金遭逢了自7月底以来最严重的外流,因美国国会有关避免财政悬崖的协商进展缓慢.

11月21日止的一周,股市共同基金和上市交易基金(ETF)净流出72.6亿美元,规模为7月25日当周以来最大,也是前一周流出金额的逾两倍.

"投资人可能感到不安,眼下宁可先在场边观望,直到他们确定有协议会达成,"理柏分析师Matthew Lemieux在谈到投资者规避股票基金时说.

债市基金需求温和,吸引了6.7057亿美元,高於前一周的2.873亿美元.投资人较青睐债券ETF,较不倾向选择债券共同基金.债券ETF吸引了2.0111亿美元,前一周时为流出7.89亿美元.

ETF通常被视为代表机构投资人的投资行为,共同基金通常被视为散户的代表.

高品质的投资级公司债基金吸引了11.1亿美元,略低於前一周的流入11.6亿美元.(完)

--编译 李婷仪;审校 艾茂林

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