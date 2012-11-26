“财政悬崖”协商持续 投资人暂避风险--理柏

知名基金经理人冈德拉克预计10年期美债收益率将跌破2.25%
路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。
路透纽约11月23日电---汤森路透旗下理柏(Lipper)周五的数据显示,美国基金遭逢了自7月底以来最严重的外流,因美国国会有关避免财政悬崖的协商进展缓慢.
11月21日止的一周,股市共同基金和上市交易基金(ETF)净流出72.6亿美元,规模为7月25日当周以来最大,也是前一周流出金额的逾两倍.
"投资人可能感到不安,眼下宁可先在场边观望,直到他们确定有协议会达成,"理柏分析师Matthew Lemieux在谈到投资者规避股票基金时说.
债市基金需求温和,吸引了6.7057亿美元,高於前一周的2.873亿美元.投资人较青睐债券ETF,较不倾向选择债券共同基金.债券ETF吸引了2.0111亿美元,前一周时为流出7.89亿美元.
ETF通常被视为代表机构投资人的投资行为,共同基金通常被视为散户的代表.
高品质的投资级公司债基金吸引了11.1亿美元,略低於前一周的流入11.6亿美元.(完)
--编译 李婷仪;审校 艾茂林
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。
路透法兰克福2月26日 - 德国商报报道称，为应对英国计划退出欧盟单一市场，宝马汽车(BMW) 正考虑将其电动版Mini紧凑型轿车的计划生产地点从英国改至德国。
路透2月26日 - 伦敦证券交易所集团(LSE)表示，欧盟执委会可能不会批准其与德意志交易所的合并计划，让两家交易所的第三次合并企图处于失败的边缘。