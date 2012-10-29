“财政悬崖”对美国经济的冲击或超出预想

路透华盛顿10月28日电---若美国国会不能避免日益逼近的增税与公共支出削减举措,美国恐怕会陷入比许多投资者和决策者预想的要严重得多的衰退.

如果国会没有行动,美国明年初将面临所谓的"财政悬崖",即减支与增税同时发生,这料会给美国经济造成约6,000亿美元的削减效应.

许多分析师认为,每削减1美元赤字,经济增长也将减少约1美元.

按照这个标准,据美国国会预算办公室(CBO)估算,当前的现状可能会使2013年的美国经济萎缩0.5%.华尔街和美国联邦储备委员会(美联储,FED)基本上认可这一估算.

但学术界和国际货币基金组织(IMF)分析师所作的研究表明,每减赤1美元,对经济的削减效应可能最多会达到1.70美元,这将使未来的财政收缩政策显得更加危险.

"这样经济就不是萎缩0.5%,而是1.0%了."美国加利福尼亚大学的经济学家Barry Eichengreen称.

这些研究人员怀疑,在利率非常低的时候,财政紧缩对经济的影响要比平常更大.美国等多数发达经济体目前都采取超低利率.

Eichengreen称一个解释是,当利率较高时,央行可以轻易地以降息来缓冲节支的影响,但像美国现在这样利率接近零时,减轻痛苦的困难性则加大.

历史数据显示,增税或降低政府支出,通常仅会导致家庭温和减少消费.国际货币基金组织(IMF)本月公布了一项针对28个国家的财政政策研究显示,在截至2009年的30年间,政府支出每减少1美元,只会造成0.5美元的经济损失.

不过各经济体自大萧条以来表现不一.IMF称近来各国财政上每紧缩1美元,经济损失范围在0.90至1.70美元不等.

IMF称,这意味着央行难以抵消收紧预算的影响.

美国的情况很可能就是这样.美联储在2008年12月将隔拆利率降至接近零水平,并采取了购买公债和住房相关债券等非常规手段来提振经济.

美联储主席贝南克承认,如果经济直奔"财政悬崖",他也无法完全抵消其影响.

美国失业率高居7.8%,经济复苏也仍不稳,国会议员们或需深思财政悬崖对经济的冲击力度超出预想的可能性,他们将寻求在年底之前就预算达成某种决定性的协议.

**来敲定协议吧**

犯错的余地不大.分析师预期明年美国经济将仅成长2.1%,失业率也只会略微下跌.

但事实上分析师相信,国会预算局提出的危险性将足以促使在税率和支出上看法极度分歧的议员们达成协议,尽管还没有迹象显示协议开始成形.

"没有哪个政党想成为引发大萧条以来又一次最惨重经济衰退的历史罪人,"Capital Economics分析师Paul Dales说.

Capital Economics预期,国会只会通过规模略低於1,000亿美元的财政撙节方案,并认为美国国内生产总值(GDP)也会相应减少1,000亿美元.

美国银行的分析师研究显示,从美国公债收益率来看,投资者普遍押注明年财政收紧幅度甚至会更小.

美国银行自己预计,议员们将会允许财政悬崖大部分发生,导致3,250亿美元预算紧缩.这在他们看来足以令就业增长停滞.

与Capital Economics等金融业研究机构一样,美银假定每紧缩一美元,就会令经济遭受等量损失,不过该行称影响也可能更大.

"对经济的冲击可能比我们的基本假设更严重,"美银分析师Michael Hanson称.

Eichengreen等人士研究过大萧条时期的经济数据後发现,那时候财政紧缩政策对经济的拖累要严重得多.Eichengreen认为,目前所谓乘数约为1.7,处於IMF估计区间上端.

若他是正确的,那麽财政悬崖即使避免一半,也不足以让经济免于衰退.

本月稍早,参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)称明年预算紧缩不应少於1,090亿美元.不过若Eichengreen等人正确,即便是这样的规模也会产生极大影响.

"在开展大规模财政整固前,先确保自我维系的强劲经济复苏,是有道理的,"高盛分析师在最近的一份报告中称.(完)

--编译 兰秀娟/王丽鑫/梁睿雪;审校 隋芬/李婷仪/徐文焰

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