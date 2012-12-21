美国共和党力推自家“财政悬崖”方案 谈判陷僵局

* 时间快速流逝,最后期限逼近

* 众议院将对共和党的"B计划"举行投票

* 民主党称众议院的举动是在浪费时间

路透华盛顿12月20日 - 美国共和党国会议员周四力推自己的财政悬崖方案.该方案变成法律的希望非常渺茫,同时共和党与总统奥巴马达成协议所需的时间已所剩无几.如果不能达成协议,可能将导致美国经济陷入衰退.

众议院议长贝纳的"B计划"周四晚间有望获得众议院通过.该计划把加税目标限定在最富有的那部分美国人.

但是,奥巴马誓言要否决该计划,而且参议院民主党领袖里德也表态说,他不会把B计划拿到民主党控制下的参议院投票.

然而,B计划如果获得通过,可能让贝纳获得其与白宫达成协议所需的政治掩护.B计划的通过,将打破数十年来共和党坚持反对加税的正统观念.

"时间不多了.我要竭尽全力来让尽可能多的美国民众免遭加税,"贝纳在一个记者会上表示.

尽管该计划没有如奥巴马所希望的向更多的美国富裕人士加税,但该议案将让共和党公开表明支持对那些年收入逾100万美元的人士加税.数周前共和党还在反对加税立场.这最终可能会更容易和奥巴马达成折衷方案,奥巴马希望把加税门槛降至家庭年收入逾40万美元.

分析师表示,奥巴马和贝纳将需要做出更多的政治努力,才能让两党议员同意令人痛苦的让步,而这将是达成任何协议的一环,如此才能避免财政悬崖和控制国家债务.

"他们如今的情况是,必须向外界展现他们在竭尽所能,"前民主党预算官员Joe Minarik表示.

即使贝纳向奥巴马和民主党参议员施压,但他暗示他并不愿意离开谈判桌.

"国家面临挑战,总统和我,虽有各自的角色任务,但有责任要合作以取得结果,"贝纳表示.

**时间在流逝**

奥巴马和贝纳希望在年底前达成协议.经济分析师称,6,000亿美元规模的冲击可能推动美国经济重回衰退.

投资者目前预计双方将会达成协议,但围绕财政悬崖的担忧在最近几周给市场造成打压.标准普尔500指数.SPX周四收高0.55%,尽管当日出炉的一系列经济数据强劲.

"越接近年底但未达成协议,更多的乐观情绪就会消失,"LandColt Capital管理合伙人Todd Schoenberger说.

在贝纳表示他将同奥巴马一道来阻止跌落财政悬崖后,股市攀升.

议员们希望完成工作回家过圣诞节,但国会领导人仍有可能在最后一刻采取行动.

参议院料于周四或周五休会,但里德称参议院可能在下周返回对相关协议投票.

(编译 侯向明; 审校 张荻)

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