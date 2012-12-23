美国预算谈判的不确定性推高美元

* "财政悬崖"不确定性殃及经济成长相关货币

* 共和党内未能足够支持贝纳的B计划

* 年底市场交投清淡,可能令走势被扩大

路透纽约12月21日 - 周五投资人转投相对安全的美元,尽管美国避免削减支出和增税的磋商转趋恶化,令经济衰退的风险增加.

贝纳本来希望在众议院通过所谓的"B计划"来展示共和党内部的团结一致.这份"B计划"要求把对美国最富裕人群的加税范围限制在年收入达到100万美元的家庭,加税范围远远小于奥巴马的期望.但贝纳未能在党内争取到足够支持,故取消了投票.很多保守的共和党议员都反对增税,即使是对收入最高的阶层.

这场戏剧性的转变令避免财政悬崖的努力陷入混乱.如果不能达成协议,明年初将自动启动的6,000亿美元节支增税举措可能将美国经济拖入衰退.

谈判陷入僵局造成汇市有悖常理的局面,传统避险货币美元兑欧元和澳元等经济成长相关货币受到提振.

"交投区间颇为狭窄,昨晚所发生的继续在假日清淡市况中主导交投."苏格兰皇家银行汇市策略师Brian Daingerfield表示.

"尽管美国经济数据强于预期,但风险意愿仍未能回温,这都是因为财政悬崖问题悬而未决."他表示.

在周五的记者会上,众议院议长贝纳称,众议院领导人,参议院领导人和总统必须共同努力,避免财政悬崖.

美元指数.DXY升0.45%,报79.616,在200周移动均线切入位约79.50的短期阻力位被突破,因美元升势动能增强.美元兑澳元和新西兰元等经济成长相关货币大涨.

"尽管最新的发展尚未消除更广泛预算协议可以达成的可能性,但目前时间非常紧迫,误差限度更小."富国银行汇市策略部门主管Nick Bennenbroek表示.

"由于不确定性可能还将在至少未来几日持续,美元可能进一步走强,外币可能进一步下滑."

欧元兑美元跌0.5%,报1.3172美元,为两周内最差单日表现.近几日欧元有需求,因对欧元区资产的信心改善,且稍早投资人乐观认为美国可以达成预算计划.

但美元走势不及日圆,因本周日本央行增加购买资产规模不及部分人士预期后,投资人缩减日圆大量空头.

美元兑日圆跌0.2%,报84.20日圆,低于近期触及的20个月高位84.62日圆.日圆兑欧元也上涨,欧元跌0.7%,报110.95日圆.

只要美国预算谈判结果仍不明朗,美元和日圆这两大流动性货币都会有需求.年底前清淡市况可能令走势被夸大.

**隐含波动率上升**

澳元兑美元跌至12月3日来最低水准1.0394美元,纽约尾盘跌0.82%.新西兰元兑美元大跌1.2%.

选择权市场,短期隐含波动率上涨,因对预算谈判的不确定性增加.在金融市场不确定之际,对冲过度价格波动的需求通常会增加.

一个月隐含波动率升至7.3,本周稍早报约6.8.

交易商也报称美元/日圆隐含波动率有需求.一个月美元/日圆隐含波动率升穿8,本周中报约7.

交易商缩减对日圆的空头押注.近几周,因市场原本预计日本新政府将向央行施压,要求实施更多强劲宽松货币政策,日圆受压.(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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