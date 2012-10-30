美国财政部下修第四季举债规模预估至2880亿美元

路透华盛顿10月29日电---美国财政部周一表示,今年第四季举债规模将低於原先预估,因政府支出减少且收入增加.

财政部称,预计今年10-12月的举债规模为2,880亿美元,比政府前次预估降低290亿美元,因收入增加而支出减少.