美国财政部下修第四季举债规模预估至2880亿美元

独家：中国振华石油将收购雪佛龙的孟加拉天然气田-行业高管
路透北京/达卡2月22日 - 两名驻北京的中国石油业高管表示，中国国企--振华石油已与雪佛龙(Chevron)签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田，作价约20亿美元。
路透华盛顿10月29日电---美国财政部周一表示,今年第四季举债规模将低於原先预估,因政府支出减少且收入增加.
财政部称,预计今年10-12月的举债规模为2,880亿美元,比政府前次预估降低290亿美元,因收入增加而支出减少.
财政部预计到12月底时手中将有600亿美元现金.
财政部表示,政府出售美国国际集团(AIG)股票且支出减少,令截至9月的第三季举债需求降低.
财政部第三季净发行2,640亿美元可流通债务,低於先前预估的2,760亿美元.
财政部预计明年第一季净发行3,420亿美元可流通债务,估计3月底时手中将有300亿美元现金.(完)
--编译 郑茵;审校 张荻
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