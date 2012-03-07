美国前金融大亨斯坦福获刑 面临20年牢狱生涯

路透休斯敦3月6日电---美国前德州金融大亨斯坦福(Allen Stanford)周二被判操纵金额高达70亿美元的庞氏骗局,这位加勒比花花公子也由此完成了一段从暴富到赤贫的人生遭际.

美国政府在2009年2月关闭了斯坦福的金融帝国,但此前多年却未能对蛛丝马迹给予重视从而及早揭穿这个建立在空中楼阁上的骗局.斯坦福一案是麦道夫(Bernard Madoff)以来最大的投资诈骗案.

在对斯坦福提起的14条刑事指控中有13条罪名成立,其中包括欺诈,串通和阻碍美国证券交易委员会(SEC)的调查.而对他通讯欺诈的指控则未被确认.这些指控可能带给他将近20年的牢狱生涯.

"我们对结果感到失望,"斯坦福的辩护律师Ali Fazel说,"我们将会上诉."他表示,他认为合适的刑期是七个月.

不过,此项宣判对於斯坦福诈骗案的受害者而言只是道德上的胜利.多数投资斯坦福所发存单的人血本无归.

此项判决并未让案件终结.陪审团成员在周二午後返回法庭,讨论政府对於没收逾3亿美元斯坦福案涉案资产的要求.

据政府称,这笔资金已被冻结,以斯坦福和其他实体的名字存放在日内瓦,英国和加拿大的30多个银行账户里.斯坦福身着海军蓝西装,亦返回法庭参加对没收一事的取证.

"美国所要求没收的每一块美金,都是斯坦福一案涉案储户的资金,都是属於受害人的,"起诉人Andrew Warren在开场白中这样说道.(完)

--编译 郑茵;审校 孙茉莉

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