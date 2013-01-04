盖特纳计划辞职让奥巴马处境艰难

资料图片：美国财长盖特纳在德国，与德国财长朔伊布勒（未在图片中）会谈。 REUTERS/Fabian Bimmer

路透华盛顿1月3日 - 美国财政部长盖特纳在临近1月底辞职的计划,使白宫处境微妙.等奥巴马政府与国会展开下一次财政对决时,其供职最久的经济顾问却已不在.

盖特纳萌生退意已有一段时间.他任财长期间对抗了金融危机,又在2011年债务上限提高与否的谈判中力抗共和党议员.

美国财政部称,盖特纳已说过拟留任到1月21日总统宣誓就职前后.

财政部还表示,在新财长选定前,财政部不会再宣布任何有关盖特纳何时离开的讯息.彭博新闻报导称,盖特纳将在1月末离职.

在刚刚结束的府会财政悬崖磋商中,奥巴马将领导谈判的重任委予盖特纳.

但最终达成的协议又产生一系列新的重要截止日期,例如自动减支举措推迟到3月1日,政府举债上限也还没有上调.

奥巴马要在这种时候提名新财长,并要求正在忙于又一场预算论战的参议院批准其人选,可谓困难重重.

"批准过程将肯定是充满凶险的,因为它将是对奥巴马经济与赤字计划的一次公投,"Guggenheim Partners的政策分析师Chris Krueger表示.

此前,为了使财政部能支应政府开支及避免灾难性的债务违约,盖特纳诉诸过紧急手段.

美国在12月31日再次触碰到16.4兆(万亿)美元的债务上限,财政部的资金到2013年2月将会用尽.假如国会不及时调高债务上限,美国将在债务支付上发生违约,引发全球市场的动荡.

Jefferies & Co首席金融分析师Ward McCarthy表示,就算盖特纳在离职后仍有可能担当顾问,但"从信心角度看,没人会希望在危机期间发生最高层人物的变动."

国会内部正围绕政府的规模争执不休,共和党人打算使用提高债务上限的筹码,来争取让民主党人同意大规模削减开支.而盖特纳曾成功赢得共和党议员的尊敬,尤其是在情况反复无常的众议院.

**填补空缺**

在帮助前总统布什与后来的总统奥巴马对抗2007-09年信贷危机上,盖特纳都起到了重要作用.他在布什期间担任纽约联储总裁,在奥巴马上任后则一直出任财政部长.

财政部在7,000亿美元银行纾困基金--不良资产救助计画(TARP)的处理作法遭到非议,引发要求盖特纳下台声浪,但他安然度过.在2011年的提高债务上限之役,他力抗共和党议员.

当盖特纳打算辞职时,奥巴马要求他留任到11月总统大选之后.

一般认为,白宫幕僚长Jack Lew将获选接替盖特纳的位子.但一些共和党重要人士不太乐意与Jack Lew共事,这有可能会使政府与国会的关系更加恶化.

"在我们面对接下来的挑战时,盖特纳的领导力及专业能力无疑将是总统及美国的一项重大资源,"参议院财务委员会主席、民主党议员鲍卡斯指出.参院财务委员会将负责审核下任财长人选.

目前还不清楚奥巴马会指派哪个人担任接下来的财政相关谈判领导人.副总统拜登或白宫的国会事务主管Rob Nabors都可能符合条件.

"我们将损失一个具有丰富经验及稳定力量的大将,"前参议院预算委员会幕僚长、现任Bipartisan Policy Center经济政策总监Steve Bell指出.(完)

(编译 程琳/隋芬/蔡美珍; 审校 张若琪/侯向明)

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