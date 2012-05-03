美国财长再次呼吁中国让人民币升值

路透北京5月3日电---美国财政部长盖特纳周四重申要求中国让人民币升值的呼吁,他指出人民币升值将给予北京当局在管理未来经济成长和通胀上更多的弹性.

中国上月跨出具指标意义的一步,扩大人民币交投区间,让人民币同日内可在中间价上下1%的区间内交投,先前的区间为上下0.5%.

盖特纳称,他乐见北京当局到目前为止的努力,并称"较强劲且更为市场决定的人民币汇率,将协助强化中国的改革目标,转移至更具附加价值的生产,革新金融体系,并激励国内需求."

"这将会给予中国独立性和弹性,以应对未来成长及通胀变化."(完)

--编译 王冠中;审校 蔡美珍/王丽鑫

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