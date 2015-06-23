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时事要闻 | 2015年 6月 24日 星期三 07:20 BJT

美国财长称奥巴马政府将在网络窃密问题上对中国施压

路透华盛顿6月23日 - 美国财政部长雅各布·卢周二表示，奥巴马政府对于外国政府资助的网络商业窃密深表关切，并计划在本周的中美高层会谈中向中国官员提出这个问题。

“我们对由政府资助的网络商业窃密行为深感关切，”雅各布·卢在即将举行的中美战略经济对话前夕表示。

“美国和中国在确保互联网继续推动全球增长和繁荣方面有着共同的利益。我们期待进一步讨论这些问题，”雅各布·卢说。(完)

(编译 王洋; 审校 白云)

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