专访：欧洲危机解决方案亟需具体化--美财政部官员

路透华盛顿6月25日电---美国周一呼吁欧洲领导人对他们解决欧元区债务危机的设想给予具体化,即"在骨架上增添一些血肉".欧盟领导人正在为本周关键的欧盟峰会做准备.

美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)在接受路透采访时表示,虽然欧元区领导人处理危机的动作更加急迫,但他们如何着手实施,还需要进一步的细节.

她表示,即将在周四和周五召开的欧洲领导人峰会需要确定短期行动计划,以解决当前困扰成员国的金融紧张局势,并敲定一份实现更广泛经济联盟的路线图.

"我们希望他们在未来几天会(在计划的)骨架上增添一些血肉,"布雷纳德提到,一周前的墨西哥20国集团峰会上,欧盟领导人承诺将尽一切努力,确保欧元区的完整和稳定.(完)

--编译 郑茵;审校 戴素萍

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