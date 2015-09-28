美国众议院议长贝纳称将努力避免政府关门 此前意外宣布辞职

路透华盛顿9月27日 - 美国众议院议长贝纳(John Boehner)抨击强硬保守派是“伪先知”，他周日表示本周美国国会将采取行动，避免政府关门，而且他将在10月底卸任前尽可能多的推动未完成的立法通过。

他在突然宣布辞职两天后，在美国哥伦比亚广播公司(CBS)的Face the Nation节目中表示，众议院本周将通过参议院授权的一项政府融资法案。该法案未达到保守派关于削减对计划生育项目拨款的要求。

被问及通过该法案是否需要民主党的投票时，他回答道：“我想一定需要，但我怀疑民主党同僚是否像我一样希望政府维持运转。”

贝纳还宣布，他将召集一个特别委员会，调查计划生育项目有关堕胎的做法。

目前美国众议院共和党议员对一系列问题存在很深的分歧，其中包括批准联邦机构新融资方案的9月30日截止期限。

保守派共和党议员坚持不应给“计划生育(Planned Parenthood)”组织拨款，称该非盈利组织不恰当地出售流产胎儿的身体组织。这些议员中有一部分人要求罢免贝纳。

Planned Parenthood否认有任何不当行为。

贝纳称，他将尽力清理国会的待完成事项，但未明确指出是哪些法案。

国会面临着几个重要的财政最后期限，包括须在10月通过的一项交通支出法案，以及一项即将超出10周延长期的大型预算案。

美国联邦债务上限也需在12月调升；此外两党议员都希望重启美国进出口银行，贝纳对此一直表示支持。

贝纳辞职后可自由地在众议院提交提案进行投票，而不必担心会被罢免。

“我也许能获得更多的合作，完成尽可能多的工作，”贝纳称。“我不想交给我的继任者一个烂摊子。”(完)