美国监管机构将部分大型银行提交“生前遗嘱”截止期限延长一年

路透华盛顿8月2日 - 美国银行业监管机构周二称,38家大型金融机构将获得额外的一年来拟定计划,看看假如发生破产,他们将如何有序地处置业务。

根据美国联邦存款保险公司(FDIC)和美国联邦储备理事会(美联储/FED),银行业者明年底前需向监管机构提交解决计划,或所谓“生前遗嘱”。原本的截止期限是今年12月。

多德-弗兰克金融改革法要求资产规模至少500亿美元的金融机构需提出一份生前遗嘱,这样的计划旨在保护美国纳税人以后不必再纾困破产银行。其他大型金融机构也必须拿出最后补救计划。

获得延长一年期限的银行包括:Capital One Financial Corp CITLP.PK、PNC Financial Services Group Inc(PNC.N)、Regions Financial Corp (RF.N)和美国运通(AXP.N)等。

“每一家的计划都必须表述,如果发生实质财务危难或破产,其迅速并有条不紊解决的策略。”FDIC和FED在一份声明稿指出。(完)