美国监管机构将部分大型银行提交“生前遗嘱”截止期限延长一年

今年商业地产投资料增近8% 投资者寻求高回报--仲量联行
路透香港1月17日 - 国际物业顾问--仲量联行周二发表分析报告指出，2017年商业地产投资将保持活跃甚至回升，因机构投资者集中寻求回报率高的机会，直接投入商用物业，预料全球投资总额将按年增加7.7%至7,000亿美元。
路透华盛顿8月2日 - 美国银行业监管机构周二称，38家大型金融机构将获得额外的一年来拟定计划，看看假如发生破产，他们将如何有序地处置业务。
根据美国联邦存款保险公司(FDIC)和美国联邦储备理事会(美联储/FED)，银行业者明年底前需向监管机构提交解决计划，或所谓“生前遗嘱”。原本的截止期限是今年12月。
多德-弗兰克金融改革法要求资产规模至少500亿美元的金融机构需提出一份生前遗嘱，这样的计划旨在保护美国纳税人以后不必再纾困破产银行。其他大型金融机构也必须拿出最后补救计划。
获得延长一年期限的银行包括：Capital One Financial Corp CITLP.PK、PNC Financial Services Group Inc(PNC.N)、Regions Financial Corp (RF.N)和美国运通(AXP.N)等。
“每一家的计划都必须表述，如果发生实质财务危难或破产，其迅速并有条不紊解决的策略。”FDIC和FED在一份声明稿指出。(完)
(编译 张若琪 审校 孙茉莉)
路透香港1月17日 - 国际物业顾问--仲量联行周二发表分析报告指出，2017年商业地产投资将保持活跃甚至回升，因机构投资者集中寻求回报率高的机会，直接投入商用物业，预料全球投资总额将按年增加7.7%至7,000亿美元。
路透首尔1月17日 - 韩国现代汽车集团周二宣布，计划未来五年将在美国的投资提高50%至31亿美元，并可能在美国建设一座新厂。现代是继特朗普威胁对进口汽车征税之后最新一家宣布在美国新投资计划的车企。
路透韩国世宗1月17日 - 韩国周二表示，希望在中韩货币互换协议于10月到期前延长该协议，即便因韩国决定部署美国反导系统而存在政治不确定性的背景。