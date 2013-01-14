市场希望美国政府在债务问题上已汲取去年教训

* 投资者希望最后达成妥协而不是对抗

* 妥协精神的存在,带来得出问题解决方案的希望

* 有出现又一场激烈争论的风险,不排除债务违约的可能性

路透纽约1月13日 - 美国政府3月将再次遇到触及举债上限的问题,投资者若为此感到焦虑,也无可厚非.

上次债务上限之争导致美国股市录得有史以来走势最为振荡的周度表现之一,美国也因此失去最高主权债信评级,政府被推到濒临违约的边缘.

但这回,市场明显表现很淡定,标准普尔500指数周五几无变动,周四曾创下五年最高收盘位.部分投资者似乎在押注国会从2011年举债上限之争中汲取了教训,这次他们会选择妥协,而不是眼睁睁让市场崩溃.

议员们的看法依然存在很大分歧.共和党议员希望白宫同意大幅削减支出,作为上调16.4万亿美元债务上限的交换条件.然而,部分保守人士警告大家不要在债务上限问题采取强硬态度.

"我们以前玩过比胆量的游戏,都知道那是什么样子,我们不想再玩一遍了.市场清楚这点.投资者知道情况不会像2011年那样."Harbor Advisory首席投资官Jack De Gan称,"我认为协商过程中的波折会少一些."

同时,衡量华尔街恐慌情绪的芝加哥期货交易所(VIX).VIX上周五收盘距离2007年以来的最低收盘水准仅相差百分之几个点.

当然,市场情绪可能瞬间改变,仍然有很多时间可以让焦虑情绪上升.

**还不准备抗争?**

市场仍在庆幸,国会在元旦最后时刻达成协议,避开了约6,000亿美元的增税和减支措施自动生效.很多人曾担心这些措施可能拖累美国经济陷入衰退.

但这项协议虽包括对美国富裕阶层增税,但却将支出方面的一些重要决定延后作出.这使共和党有机会以债务上限为手段,要求总统奥巴马削减社保、医保和其他项目上的开支.

但有迹象显示,部分共和党人可能没有兴趣再掀起一场斗争,投资者和交易商也注意到了这点.

股市中,波动指数期货(VIX Futures)暗示,投资者预期未来几个月市场波动会增加,但料不会达到令人担忧的程度.嘉信理财(Charles Schwab)主动交易和衍生品部门执行董事Randy Frederick表示,投资者对17水平处的2月VIX波动率指数看涨期权表示出兴趣,也就是押注债务上限争论升温时波动率将上升.

"我没看到太多行动,"他说."我认为市场会陷入区间,直到我们将要达成协议.在三四周内形势还不会变得让人过于紧张或担心."

美国公债价格同样相当稳定,投资者正在经济改善和联邦债务上限之争日益迫近两者之间进行权衡.

一些资深共和党人士担心其党派会因政府关门或债务违约而受到谴责.

华尔街日报周四报导称,共和党幕僚Karl Rove表示,共和党可能不得不同意在不削减社保和联邦医保等项目支出的情况下上调债务上限.

"在最近这一次选举失利后,共和党可能不想在下一次选举中失去众议院这个最后仅剩的权力,因此双方在一定程度上都愿意结束这件事,"道明证券资深债市策略师Millan Mulraine说.

**不排除任何可能**

这并不是说,投资者不用为最坏的情况做打算.

"现如今,排除任何一种情况似乎都危险."DoubleLine Capital LP的公债基金经理Gregory Whiteley称.该公司管理逾500亿美元资金."我们可能陷入双方都不肯让步的情况."

瑞士信贷策略师在1月4月研究报告中写道,从期权指标来看,股票投资者正开始为不确定性做准备,但他们对待不确定性仍然太过乐观.新年伊始投资者对未来两个月波动性的预期开始上升.

不过,对看跌期权的需求并没有比看涨期权高很多,"表明投资者对协商结果可能太过乐观."瑞信报告写道.

那么股市可能受压,而投资者很可能指望公债来避险,即便面对违约或债信评级遭下调的威胁,这种投资手法可能看似有违直觉.Whiteley和Mulraine均表示,即使穆迪或惠誉决定追随标普2011年对美国降评的举动,仍有可能出现这种局面.

即使在2011年标普对美国降评之后,美国公债仍展现力道,而且在众多不确定性冲击市场的情况下,仍然被视为安全的堡垒.

嘉信理财的Frederick表示,就算激烈的争论持续到最后一刻,只要最终达成交易,市场很可能还是能够承受的.

"我们或许免不了遭遇激烈的争论,但我认为市场不会出现像2011年那样的崩跌,"他说.

但至少有一位知名度较高的投资者表示,现在如释重负还为时尚早.

管理资产规模达1,820亿美元的Loomis, Sayles & Company副董事长Dan Fuss表示,华府两党分歧与政界人士不愿妥协,终有一天可能会迫使投资者重新衡量美国资产的魅力.(完)

(编译 李爽; 审校 徐文焰)

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