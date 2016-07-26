美国金融系统稳定性受到英国退欧的威胁--监督机构

路透华盛顿7月25日 - 美国政府旗下一监测机构周一表示，美国金融系统可能面临更大的动荡，因英国决定脱离欧盟，且利率处在低位或负值区域亦带来风险。

美国金融研究办公室(Office of Financial Research)在美国金融稳定半年度报告中称，整体风险“依然处于中档水平，但英国公投脱欧已加大了风险。”

美国金融研究办公室主管Richard Berner在新闻会上表示，风险处在这一水平已至少18个月时间。该办公室为监管部门提供旨在帮助避免发生重大金融危机的分析报告。

但Berner补充道，英国退欧对美国的影响可能需要一段时间才能显现，因为敲定脱欧程序的相关细节需要花费数年时间。

“随着相关审议和协商展开，信心可能遭受更大冲击，”他称，“由于英国经济(尤其是英国金融系统)与欧洲其他地区和美国联系密切，若在英国出现非常不利的影响并波及欧洲其它地区，则可能给美国金融稳定带来风险。”

上个月，英国公投搅动全球市场，推动美国、英国和德国的长期利率跌至历史低位。近来，市场已经进一步站稳。

金融研究办公室发现，美国银行业者、保险公司、资产管理公司、对冲基金及其他机构对英国实体的债权总计2.1万亿美元，相当于美国经济规模的11.3%。对除英国外欧盟实体的债权总计2.9万亿美元，相当于美国国内生产总值(GDP)的15.9%。这些数据中不包括衍生品和抵押品。

Berner表示，英国退欧可能让银行业易受冲击，因为英国经济滑坡或将减缓贷款增长。低利率已经令银行业承压，不过Berner称，与十年前相比银行业目前更具韧性。

“美国长期利率已降至超低水平，这会激发过度冒险和借贷，”他表示，“海外许多关键利率现在已处于负值，为金融稳定性带来不确定的后果。”

金融研究办公室发现，自2014年来美国长期利率大幅下降，部分因为欧洲利率降至负值，英国退欧“有可能延长欧元区及其他地区的负利率政策”。

该机构称，这已经导致冒险情绪升温，股市和商业地产价格上涨。(完)