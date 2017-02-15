美联储主席为银行“压力测试”辩护 认为有助于保护金融系统

路透华盛顿2月14日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周二称，对华尔街主要银行的年度审查帮助监管部门保护美国金融系统，这种审查制度应当保留。

在美联储每年组织的“压力测试”中，美国最大的44家银行必须让监管部门相信他们能承受严重经济下行的考验。

“这是我们改善监管的一个基石，”美联储主席叶伦对议员称。“我认为这是监管程序一个重要部分。”

参议员Pat Toomey周二问及美联储的测试是否有必要。

这项名为综合资本分析与审查(CCAR)的测试，是美联储每年进行的两项研究之一。CCAR测试更加严格，因其考量的是银行业的硬指标和质化风险。

Toomey问叶伦是否会取消CCAR。叶伦为该测试做了辩护。

“这是对企业资产负债表的各种风险进行非常详尽、专门且前瞻性的评估，”她说道。

美联储在2008年金融危机后首次进行压力测试，以确保银行有足够的资本生存。如果美联储对银行的体质感到不满意，监管者可暂停派发股息，并采取其它措施来提高银行的资本。

银行抱怨美联储设定的标准专断，且压力测试没有客观的基准。去年11月的一项独立评估对此表示部分赞同，并建议美联储在某些方面可以提高透明度。

叶伦周二再次对美国国会审计署(GAO)的这项报告表示支持，称美联储会与被测试的银行进行更坦诚的沟通。(完)