美联储调查显示银行放松抵押贷款借贷标准

路透华盛顿11月2日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)对银行贷款经理进行的季度调查显示，第三季银行放松了抵押贷款借贷标准，且一小部分贷款经理放宽了家庭信用卡和汽车贷款的借贷标准。

美联储称，放宽后的贷款标准适用于符合政府抵押贷款金融公司担保标准的贷款，以及满足政府制定的借款人偿还能力标准的贷款。

这次调查覆盖的时间为2015年第三季，访问了69家美国银行和23家外资银行在美国的分支和代理机构的贷款经理。(完)