美联储调查显示银行放松抵押贷款借贷标准

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透华盛顿11月2日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)对银行贷款经理进行的季度调查显示，第三季银行放松了抵押贷款借贷标准，且一小部分贷款经理放宽了家庭信用卡和汽车贷款的借贷标准。
美联储称，放宽后的贷款标准适用于符合政府抵押贷款金融公司担保标准的贷款，以及满足政府制定的借款人偿还能力标准的贷款。
这次调查覆盖的时间为2015年第三季，访问了69家美国银行和23家外资银行在美国的分支和代理机构的贷款经理。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。