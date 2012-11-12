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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 12日 星期一 10:56 BJT

美财长盖特纳将留任至明年初 帮助避免“财政悬崖”

美国白宫表示，财政部长盖特纳计划留任至明年年初，帮助奥巴马政府与国会达成协议，避免“财政悬崖”。奥巴马将选择谁来接替盖特纳尚不明朗，不过白宫幕僚长暨前预算主管Jack Lew被视为热门人选。图为美国财长盖特纳。路透

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