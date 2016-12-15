美联储主席叶伦称确保银行业安全的规定应该基本保留

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透华盛顿12月14日 - 美国联邦储备委员会(美联储)主席叶伦周三表示，那些严格的银行业规定正在保护金融市场，在很大程度上应该保留。
这些规定很多是在2008年金融危机后构思的，要求华尔街大型金融机构持有更多资本金，以应对未来可能出现亏损的情况。
“我们降低了具有系统重要性的机构发生倒闭的可能性，”叶伦在记者会上讨论货币政策时说。“我想说的是，不要开倒车，这一点非常重要。”
美国当选总统特朗普曾表示，他要取消部分银行业规定，满足这些规定代价过高，而且经济也正在受影响。
叶伦表示，现有的银行业规定或许可以调整，但总体来说是有益的。
叶伦认为，银行业规定“为我们提供了另一种方式，保护那些我们赖以向家庭和企业提供信贷的银行，使它们在面临严重不利冲击的情况下依然能够继续经营。”(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
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