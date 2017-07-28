分析：金融市场给力 可能给美联储升息打掩护

路透纽约7月27日 - 尽管分析师们喋喋不休地唠叨，认为通胀迟滞可能妨碍美国联邦储备委员会(美联储)很快进一步升息，但毕竟金融市场一派亮丽，还是有可能让美国的决策者们在今年的时间表里多塞入一次升息。

美股正在纪录高点附近狂欢；美元贬值的速度为15年来之最；尽管美联储在过去19个月内四度加息，美国长期公债收益率还是在下滑。

“美联储今年两次升息，而金融环境依然宽松，”摩根士丹利投资管理公司投资组合经理人Jim Caron说。

事实上，金融环境很少比现在更宽松。

据美银美林固定收益指数显示，自美联储2015年12月首次加息以来，美国评级最低的公司发行的公司债收益率已下挫将近22个百分点至10.6%。

这些收益率能反映信用质量较差企业的借贷成本，通常会高得多，过去20年平均为14.7%。

与此同时，圣路易斯联邦储备银行编撰的另一项反映金融市场压力的指标接近三年低点，在有史以来最低水平附近徘徊。

这些指标说明，美联储升息及暗示很快开始缩减4.2万亿美元的债券持仓，几乎没有影响市场获得低息资金。

换句话说，在美联储试图收紧的时候，金融环境反而放松了，说明决策者有充分余地再次升息，即便是面对通胀率持续低于美联储2%目标的情况。

“开始升息18个月后，金融环境不断地在放松，尤其是信贷利差收紧，可能给美联储出了一道新的难题，”纽约Macro Insight Group创始人Shehriyar Antia称。

“这肯定让美国联邦公开市场委员会(FOMC)的要员们感到苦恼，而且至少在某种程度上抵消了最近通胀下降的影响，”Antia称。Antia曾是纽约联储的资深政策分析师，比较了解该行总裁杜德利的想法。杜德利在FOMC拥有永久投票权，影响力颇大。

**有例可循**

以往不乏因市场波动造成货币政策推后的情形。

在2013年和2015年均发生过美联储推迟货币政策正常化，因市场波动已令金融状况紧缩到难以接受的程度。

从另一方面讲，宽松的金融状况给予美联储决策者更多采取措施的空间。

道琼工业指数.DJI，标准普尔500指数.SPX以及纳斯达克(Nasdaq)指数.IXIC近几周纷纷刷新纪录高点。

今年迄今美元指数已累计下滑超过8.0%，今年前七个月的表现为2002年以来最差，但这对美国跨国公司有利，因他们的海外获利以当地货币计算。

指标10年期美债收益率今年迄今小跌，较2015年12月美联储首度加息之时实际上是没有变化的。

企业债券的信用息差还不到18个月前的一半，而且较弱借款人所发行债券的信用息差收窄幅度最大。信用息差衡量的是投资者购买企业债券所要求的较同期限公债收益率的溢价。

因此，美国企业能够以低成本借贷，而且在海外具有竞争力，同时消费者也在享受财富增长，而且能够为他们的消费融资。

“美联储在继续逐步实现利率正常化方面拥有巨大的空间，” Leuthold Group的首席投资策略师Jim Paulsen说。

**通胀低迷**

美联储主席叶伦和其他官员的确对近来通胀疲软表达过谨慎看法。

部分美联储官员可能希望看到通胀进一步上升，然后才会再度升息，美国联邦公开市场委员会(FOMC)在周三的政策声明中，似乎也对疲软的通胀表达出了越来越大的担忧。

截至6月的12个月里，美国消费者物价指数(CPI)增长了1.6%，为2016年10月以来的最小增幅。已连续四个月逊于分析师预期。

不过，包括杜德利在内的其他美联储关键人物担心，不趁现在推高利率，有可能引发金融状况变得过于放松，并可能导致资产价格泡沫形成。美联储官员还认为，更高的利率水平将给他们抗击下一场经济低迷提供更大空间。

两派阵营的对立紧张局面也体现到了市场中。

利率期货暗示，2017年出现第三次升息的概率就和抛硬币一样，但华尔街经济学家预计，美联储将于今年晚些时候开始缩减其4.2万亿(兆)美元的债券组合，此举有望最终实现金融状况的收紧，而不会影响经济成长。

“美联储通过减少美国公债及MBS持有规模来缩减资产负债表，能够直接影响金融状况，可以说不会给经济带来实质性改变，”Amherst Pierpont驻康乃狄克州斯坦福德首席经济学家Stephen Stanley称。(完)