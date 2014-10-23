独家：美国股票期权市场业者一致认同重大波动时需暂停交易

路透纽约10月23日 - 五名熟知内情消息人士表示，美国各期权市场的经营者近几个月已达成共识，认为当股票期权价格突然大涨或大跌时，有必要实施新的自动暂停交易机制，藉以避免市场过度波动，并舒缓错误交易所造成的冲击。

这项计划是仿效“涨跌停限制”(Limit Up/Limit Down)，这项实施于美国股票市场的限制，是针对2010年5月6日的“闪崩”(Flash Crash)事件做出回应。目前这项计划仍在初步阶段，消息人士称期权市场业者正试图了解类似的规定能否应用于期权交易。

在股票市场上，若某档股票的价格涨跌超过近期交易区间超过15秒时，该档股票就会暂停交易，让交易商有机会厘清这样的波动是否合理，还是交易有出错。

美国目前有12个期权市场，经营业者分别为Nasdaq OMX集团(NDAQ.O)、BATS Global Markets、德意志交易所(DB1Gn.DE)旗下的ISE、TMX集团旗下的BOX Options Exchange、Miami International Holdings Inc、以及洲际交易所(ICE)(ICE.N)旗下的纽约证券交易所(NYSE)等。

“对于产业而言推动这项提案非常合理，我们乐于与市场参与者及监管机构合作来加以实现，”BATS期权市场主管Jeromee Johnson表示。

ISE期权交易所董事总经理Boris Ilyevsky表示，ISE支持期权理论价格区间的构想，并称这将为市场增添风险保护机制。他称该交易所正与各监管机构及其他交易所进行讨论，并称“要打造一个能够提供充分保护、但又能让波动市况拥有充分弹性的架构，还有很多工作要做。”

其他期权市场业者拒绝置评。

这项期权市场的计划可能还要好几年后才会实施。但市场经营者的举措凸显出期权市场波动速度及复杂性所引发的疑虑；期权市场大多由电脑运算交易所主导，近几年来则是多次爆发交易系统大乱问题，包括高盛(GS.N)2013年8月电脑软件出问题，导致股票期权市场充斥错误交易，造成许多期权价格大跌。(完)

(编译 张明钧; 审校 龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。