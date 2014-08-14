美国融资市场仍存风险 两名美联储官员敦促变革

路透纽约8月13日 - 两位美国联邦储备委员会(美联储/FED)高层人士周三表示，认真重新评估仍存在风险的短期融资市场，是早就该做而未做的事情。其中一位认为自营经纪人(broker-dealers)仍对美国金融系统带来风险，因此敦促对监管系统进行修改并提高资本金要求。

他们对参加纽约联储会议的银行人士、监管官员和学者发出警告，金融危机爆发六年后的今天，批发融资市场仍存在风险。

美联储以及其他监管机构一直推动企业增加资本金，从而避免重蹈2008年危机的覆辙。当时雷曼兄弟破产，凸显出自营经纪人失去投资者信心及低息短期融资渠道的过程有多快。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦指出，“值得玩味的是”在雷曼兄弟的教训之后，自营经纪人的监管制度居然没有什么变化。“早该对自营经纪人制度进行全面重新评估了。”

纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，必须做出改变的原因之一，是在危机后时代的今天，一旦发生折价出售或投资者大批撤离，美联储愈发难以干预批发融资市场。

杜德利称，一些“重要问题和薄弱环节仍在。”他称，“让这个系统更加稳定，这点至关重要。”

罗森格伦提议修改部分规定，以限制自营经纪人对短期批发融资的依赖，并降低此类操作的风险。

他表示，虽然解决此问题的最直接方法是提高资本标准，但监管者也可限制企业利用短期再回购协议来为期限较长或风险较高资产融资。他补充道，货币市场共同基金也可能被禁止持有由这些资产担保的再回购协议，其中许多都是禁止被持有的。

罗森格伦甚至还提议让美联储为自营经纪人提供永久的流动性支持，尽管他承认这似乎“不太可能”。

此类措施“将影响自营经纪人的获利能力，”他称。“但从近期历史来看，妥协可能在所难免，而且从金融稳定的角度来看，是符合公众利益的。”

这两位美联储官员并未对货币政策或经济形势置评。(完)

(编译 石冠兰/许娜；审校 李春喜/张荻)

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