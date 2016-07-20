美国料将没收与马来西亚基金一马发展相关的资产--报载

路透吉隆坡7月20日 - 据华尔街日报周三援引未具名消息人士报导，美国联邦检方料将提起民事诉讼，寻求没收与马来西亚国有基金一马发展(1MDB)有关联的资产。

报导称，预计当局最早将于周三上午在美国提起诉讼，并称这些资产可能包括以据称是一马发展侵吞的钱所购买的房地产和其他资产。

路透无法独立证实该报导。

马来西亚总理办公室的官员表示尚未看到该篇报导。一马发展没有立即置评。

此项没收资产将是美国在与一马发展有关的调查中首度采取行动。但何种资产将被没收尚未可知。

一马发展是2009年马来西亚总理纳吉布上任不久后成立的；现因涉嫌在美国、新加坡和瑞士等至少六个国家洗钱而被调查。(完)