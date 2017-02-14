版本:
中国
时事要闻 | 2017年 2月 14日 星期二 08:54 BJT

美国参议院投票确认高盛前银行家努钦担任美国财长

路透华盛顿2月13日 - 美国参议院周一投票确认前高盛银行家努钦(Steven Mnuchin)为美国财长，这一重要职位将负责税改、金融监管及对外经济政策事务等。

在这场基本按党派决定立场的投票中，参议院以53票对47票的结果批准了这项提名。西弗吉尼亚州参议员Joe Manchin是投下支持票的唯一一位民主党人士。(完)

(编译 李爽 审校 徐文焰)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐