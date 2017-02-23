美国财长称强势美元说明外界对美国经济有信心--WSJ

路透华盛顿2月22日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周三在接受华尔街日报(WSJ)采访时表示，强势美元反映出外界对美国经济具有信心，长期而言是“好事”。

努钦表示，美元表现坚挺，反映出美国经济状况强于其他经济体，以及美元作为全球储备货币的地位。他上月在出席参议院确认其财长提名的听证会时，发表了类似言论。

他对华尔街日报表示，美元的价值是“人们对美国经济信心的反映”。

美国总统特朗普在1月就职典礼前表示，美元兑人民币坚挺正在“杀死我们”，使美国企业很难与他人竞争。这番话当时在全球外汇市场引起波动。

财政部长是美国政府中传统的美元发言人，努钦的言论比较符合其前任们的观点，即强势美元对美国有利，即使可能损害美国出口。但努钦重申了他的警告，即有时美元短线急涨并不总是有利的。

“长期而言，美元升值是好事，而且我预期较长期内会升值，正如大家不时看到的那样，美元确实在升值，”努钦对华尔街日报表示。

“短期而言，(强势货币)有一些方面对我们的经济有利，有些方面则不那么有利，”努钦补充道，“自大选以来美元大幅升值，是人们对特朗普政府和未来四年经济前景具有信心的一种表现。”(完)