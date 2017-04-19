美国财长努钦称特朗普“绝对没有”试图口头打压美元汇价（更新版）

（新增访谈细节）

路透伦敦4月19日 - 金融时报周三援引美国财长努钦的话称，特朗普总统“绝对没有”试图口头打压坚挺的美元汇价。

特朗普上周接受华尔街日报专访时表示，美元“过强”，同时未将中国列为汇率操纵国。

周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”

努钦的初步评论于周一稍晚公布后，美元上涨。

但欧元周三触及三周高点，因市场对美国总统特朗普履行财政刺激承诺感到怀疑，并且认为美联储今年不太可能三度升息，这导致美元走软。

努钦还表示，如果外国政府干预本币汇率令美国受益，特朗普政府不会认定他们操纵汇率。

“认定一国操纵汇率，必须是导致美国处于不利地位，”他说。

特朗普在竞选时承诺将给中国贴上汇率操纵标签，但美国政府在4月14日发布的报告中决定不这样做。

美国财政部的报告认可了许多分析师过去一年的观点，也就是中国近期的汇市干预行动旨在提升人民币汇率，而不是压低人民币汇率。

全球财长和央行行长本周将齐聚华盛顿，参加国际货币基金组织(IMF)的半年度会议。努钦表示，处理汇率操纵是“IMF最重要的职责之一”。(完)