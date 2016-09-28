专访：美国财长认为美联储的政策决定不会令新兴市场感到意外

路透布宜诺斯艾利斯9月27日 - 美国财政部长雅各布·卢表示，主要新兴市场国家应该能更好地对美国升息进行预测，因为美国联邦储备委员(美联储)的沟通明确，国际货币基金组织(IMF)展开份额改革，各国还就货币和财政政策的协调做出努力。

雅各布·卢周一晚间接受路透采访时表示，20国集团(G20)财长和央行总裁不会对美联储下一步政策决定感到意外，因为美联储主席叶伦和副主席费舍尔已经与他们进行了明确、一致的沟通。

“他们的沟通都极其清晰。我认为如果你走访全球财长和央行总裁，他们会觉得了解他们(美联储官员)在想什么和做什么，”雅各布·卢在布宜诺斯艾利斯表示。

雅各布·卢是在出访拉美四大经济体时对路透做出上述表示的。巴西和阿根廷正苦于应对衰退，而与美国经济联系更为紧密的墨西哥和哥伦比亚相对来说成长更为强劲。继今年1月有关中国经济放缓的忧虑引发动荡后，金融市场相对稳定，这四大经济体都从中受益。

雅各布·卢不会直接评论美联储的政策，但他称G20决策者们知道，美联储的政策决定是由美国国内通胀和就业形势所驱动，而不是出于利率决定对其他市场影响的考量。

“实际他们想要的是明确的沟通，我想他们得到了，”雅各布·卢说。

他称，IMF目前可以更好地帮助成员国应对市场动荡。IMF去年进行了份额改革。

“IMF资本情况良好，意味着有资金可用于灵活信贷额度等方面。如果出现问题，他们有实施计划的资源，”雅各布·卢称。

雅各布·卢称，但最终需要各国的财长和央行总裁管理政策，“这样他们就可以抵御可预见的动荡”。

决策者们要能够应对由他国央行加息、自然灾害、政治事件及主要大宗商品出口的市场变化引发的波动。

“许多事情都能引发波动，这就需要规划政策，来应对有时起伏波动的情况。”

雅各布·卢称，对于美方建议的减少对货币政策的依赖，通过财政措施和结构性改革来提振需求并改善经济效率，许多20国集团(G20)国家开始表态接受。(完)