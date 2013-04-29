美国财报季69%的企业获利优于预期 但营收不尽如人意

路透纽约4月28日 - 在迄今为止的财报季，美国企业第一季获利已轻易击败预期，但在标准普尔500指数成分股中还有近一半没有公布财报，而且可能不会那么强劲。

汤森路透数据显示，对于标准普尔500指数中271家企业的业绩，较上年同期利润增长率估计为3.9%，而财报季伊始预计为增长1.5%。这一数据包括已公布的业绩，同时还包括分析师对那些尚未公布的业绩的预估。

根据汤森路透数据，那些尚未公布业绩的企业料将公布累计利润下降0.4%。而那些已公布业绩企业的利润增长率为6.1%。

尚未公布业绩的最大型企业中包括道指成分股沃尔玛(WMT.N)和家得宝(HD.N)。

标准普尔500指数中大约69%的企业业绩优于预期，超过了63%的长期均值。

尽管企业获利优于预期，但营收预估再次下降，这一迹象显示利润优于预期是因为减少支出，而不是来自表现不俗的营收。迄今仅有42%的企业营收优于预估，低于长期均值。

第一季营收目前估计下降0.3%，逊于财报季开始时预估的增长1%。

这再次意味着企业能够透过削减成本和其他措施来提高利润，但对于企业招聘来说并不是好兆头，且未来几个季度可能对经济产生不利影响。(完)

(编译 于春红; 审校 李爽)

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