美国企业8月计划裁员数较7月降12.5%--Challenger

路透纽约9月6日电---就业谘询公司Challenger,Gray & Christmas周四发布的报告显示,美国企业8月计划裁员人数连续第三个月下滑且触及20个月低位.

Challenger, Gray & Christmas的数据显示,企业8月计划裁员人数为32,239人,较7月的36,855人下降12.5%.

8月计划裁员人数为2010年12月以来的最低,但Challenger称,8月计划裁员人数下降"可能是经济改善的进一步证据,或者仅仅反映了夏季裁员活动低迷."

周五美国政府将公布关键的8月非农就业报告.分析师们预计,8月新增就业岗位将较7月下降.7月的失业率处於8.3%的高位,令旨在使美国就业最大化的美国联邦储备理事会(美联储,FED)感到深切担忧.

Challenger表示,8月企业计划裁员数较上年同期减少37%.今年迄今,计划裁员数为352,185人,稍低於去年前八个月的363,334人.

"夏季裁员数大幅下滑,但现在判断这是成趋势还为时尚早,"Challenger执行长John Challenger说,"如果国际裁员活动能够提供启示的话,那麽今年最後几个月和明年年初,裁员数或有可能飙升."

历史上来看,裁员最多的时间通常在第四季.

Challenger表示,8月裁员最多的是电信业,计划裁员数为4,584人.(完)

--编译/审校 兰秀娟/王洋/田建华

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