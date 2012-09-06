美国企业8月计划裁员数较7月降12.5%--Challenger

德媒称宝马或将电动版Mini计划产地从英国改至德国
路透法兰克福2月26日 - 德国商报报道称，为应对英国计划退出欧盟单一市场，宝马汽车(BMW) 正考虑将其电动版Mini紧凑型轿车的计划生产地点从英国改至德国。
路透纽约9月6日电---就业谘询公司Challenger,Gray & Christmas周四发布的报告显示,美国企业8月计划裁员人数连续第三个月下滑且触及20个月低位.
Challenger, Gray & Christmas的数据显示,企业8月计划裁员人数为32,239人,较7月的36,855人下降12.5%.
8月计划裁员人数为2010年12月以来的最低,但Challenger称,8月计划裁员人数下降"可能是经济改善的进一步证据,或者仅仅反映了夏季裁员活动低迷."
周五美国政府将公布关键的8月非农就业报告.分析师们预计,8月新增就业岗位将较7月下降.7月的失业率处於8.3%的高位,令旨在使美国就业最大化的美国联邦储备理事会(美联储,FED)感到深切担忧.
Challenger表示,8月企业计划裁员数较上年同期减少37%.今年迄今,计划裁员数为352,185人,稍低於去年前八个月的363,334人.
"夏季裁员数大幅下滑,但现在判断这是成趋势还为时尚早,"Challenger执行长John Challenger说,"如果国际裁员活动能够提供启示的话,那麽今年最後几个月和明年年初,裁员数或有可能飙升."
历史上来看,裁员最多的时间通常在第四季.
Challenger表示,8月裁员最多的是电信业,计划裁员数为4,584人.(完)
--编译/审校 兰秀娟/王洋/田建华
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