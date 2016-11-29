美国企业希望特朗普支持与古巴发展经济联系

路透华盛顿11月28日 - 美国企业正在设法劝说当选总统特朗普软化态度，不要取消现任总统奥巴马对古巴的开放政策，担心该政策若撤销，可能使他们蒙受数亿美元的损失。

特朗普在竞选中表示，他认为与古巴恢复外交关系是对的，但奥巴马应该对古巴政府施加更大压力，迫使其作出更多让步后才能放宽旅游和贸易限制。

在古巴革命领导人卡斯特罗去世三天后，特朗普于周一在推特上发文称，如果古巴政府不为人民做更多事，他将取消他所谓的奥巴马“协议”。

但他没有承诺推翻这些改变。赞成与古巴加强联系的人士表示，希望这位商而优则仕的候任总统不要忘记自己的出身，尽力培育同古巴的经济联系。

“他对争辩双方的说词，让两方都怀抱希望，”美国共和党议员Mark Sanford对路透表示，他是几名支持加强美古关系的议员之一。

一名了解内情的人士表示，在古巴有商业利益的企业贸易协会，皆希望说服特朗普延续奥巴马的开放政策，并且一直在讨论联合向共和党政府施压。

美国几家航空公司已有飞古巴航线，喜达屋酒店及度假村(Starwood) HOT.N已签署了管理古巴一家酒店的合约，Carnival(CCL.N)邮轮也开始航行古巴。

尽管美国企业在古巴业务的营收还不算多，但推翻奥巴马政策可能导致美国拱手让出这个潜在市场，或者等于目前为止的投资付诸流水。

“如果美国持续限制(与古巴的)贸易，加上欧盟、中国与俄罗斯持续扩大贸易，那么留给美国企业的蛋糕将会更小，”西班牙律师事务所Lupicinio国际业务主任Jose Maria Vinales Camallonga表示。该事务所在一些古巴交易中充当大公司的代表。(完)