美国企业希望特朗普支持与古巴发展经济联系

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿11月28日 - 美国企业正在设法劝说当选总统特朗普软化态度，不要取消现任总统奥巴马对古巴的开放政策，担心该政策若撤销，可能使他们蒙受数亿美元的损失。
特朗普在竞选中表示，他认为与古巴恢复外交关系是对的，但奥巴马应该对古巴政府施加更大压力，迫使其作出更多让步后才能放宽旅游和贸易限制。
在古巴革命领导人卡斯特罗去世三天后，特朗普于周一在推特上发文称，如果古巴政府不为人民做更多事，他将取消他所谓的奥巴马“协议”。
但他没有承诺推翻这些改变。赞成与古巴加强联系的人士表示，希望这位商而优则仕的候任总统不要忘记自己的出身，尽力培育同古巴的经济联系。
“他对争辩双方的说词，让两方都怀抱希望，”美国共和党议员Mark Sanford对路透表示，他是几名支持加强美古关系的议员之一。
一名了解内情的人士表示，在古巴有商业利益的企业贸易协会，皆希望说服特朗普延续奥巴马的开放政策，并且一直在讨论联合向共和党政府施压。
美国几家航空公司已有飞古巴航线，喜达屋酒店及度假村(Starwood) HOT.N已签署了管理古巴一家酒店的合约，Carnival(CCL.N)邮轮也开始航行古巴。
尽管美国企业在古巴业务的营收还不算多，但推翻奥巴马政策可能导致美国拱手让出这个潜在市场，或者等于目前为止的投资付诸流水。
“如果美国持续限制(与古巴的)贸易，加上欧盟、中国与俄罗斯持续扩大贸易，那么留给美国企业的蛋糕将会更小，”西班牙律师事务所Lupicinio国际业务主任Jose Maria Vinales Camallonga表示。该事务所在一些古巴交易中充当大公司的代表。(完)
(编译 郑茵/陈宗琦；审校 徐文焰)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)