12月衡量美企支出计划指标改善 表明企业看好经济

* 12月耐久财新订单上升4.6%

* 衡量企业支出计划的指标上升0.2%

* 12月成屋待完成销售下降4.3%

路透华盛顿1月28日 - 12月衡量美国企业投资计划的指标改善,表明企业押注经济增强,尽管担忧财政政策收紧.

美国商务部周一公布,上月扣除飞机的非国防资本财订单微升0.2%,该指标用于衡量企业投资计划.

很多分析师原预计去年底企业对于投资更加谨慎,因围绕政府减支增税措施存在不确定性.最终国会在最后时刻达成协议,多数撙节举措得以避开或延迟.

尽管存在这种不确定性,但周一的数据预示经济增长势头走强,企业感到消费者需求改善.

Solaris Group投资长Tim Ghriskey称,"我们认为,企业似乎正在缓慢但坚定地扩张."

11月资本支出计划数据上修,显示增长3%,初值为增长2.6%,进一步显示出企业信心增强.

另一报告显示,美国12月成屋待完成销售指数较上月下跌4.3%.但房地产市场去年反弹,而且分析师预计2013年将重新为经济增长做出贡献.

企业支出数据拉低美国公债价格,但股市也下滑.

12月耐久财(耐用品)订单较前月增长4.6%,远高于分析师预估的增长1.8%.

增长范围较广,机械、汽车和初级金属等订单均上升.

John Thomas Financial分析师Wayne Kaufman表示,"信心大幅增强."

民用飞机订单劲升10.1%,但由于波音新型旗舰客机发生电池问题,该类订单未来几个月可能承压.

波音继续生产787梦幻客机,但本月停止交付.波音持续暂停交货可能略微拖累整体耐久财出货量,并可能影响美国出口.

尽管美国工厂需求强于预期,但分析师认为,第四季美国经济成长降温,因企业补充库存速度放慢.

路透调查分析师预计,定于周三公布的国内生产总值(GDP)数据料显示第四季经济环比成长年率仅为1.1%,低于前季3.1%的增速.

但周一的耐久财新订单数据表明,企业感觉到消费者需求升温,并因此增购设备以满足需求.道明证券(TD Securities)分析师Millan Mulraine表示,资本投资可能促进第四季经济成长.(完)

(编译 王翔琼/李爽; 审校 张涛)

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