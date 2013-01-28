12月衡量美企支出计划指标改善 表明企业看好经济

LG电子预估第一季营业利润跳升82% 料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
* 12月耐久财新订单上升4.6%
* 衡量企业支出计划的指标上升0.2%
* 12月成屋待完成销售下降4.3%
路透华盛顿1月28日 - 12月衡量美国企业投资计划的指标改善,表明企业押注经济增强,尽管担忧财政政策收紧.
美国商务部周一公布,上月扣除飞机的非国防资本财订单微升0.2%,该指标用于衡量企业投资计划.
很多分析师原预计去年底企业对于投资更加谨慎,因围绕政府减支增税措施存在不确定性.最终国会在最后时刻达成协议,多数撙节举措得以避开或延迟.
尽管存在这种不确定性,但周一的数据预示经济增长势头走强,企业感到消费者需求改善.
Solaris Group投资长Tim Ghriskey称,"我们认为,企业似乎正在缓慢但坚定地扩张."
11月资本支出计划数据上修,显示增长3%,初值为增长2.6%,进一步显示出企业信心增强.
另一报告显示,美国12月成屋待完成销售指数较上月下跌4.3%.但房地产市场去年反弹,而且分析师预计2013年将重新为经济增长做出贡献.
企业支出数据拉低美国公债价格,但股市也下滑.
12月耐久财(耐用品)订单较前月增长4.6%,远高于分析师预估的增长1.8%.
增长范围较广,机械、汽车和初级金属等订单均上升.
John Thomas Financial分析师Wayne Kaufman表示,"信心大幅增强."
民用飞机订单劲升10.1%,但由于波音新型旗舰客机发生电池问题,该类订单未来几个月可能承压.
波音继续生产787梦幻客机,但本月停止交付.波音持续暂停交货可能略微拖累整体耐久财出货量,并可能影响美国出口.
尽管美国工厂需求强于预期,但分析师认为,第四季美国经济成长降温,因企业补充库存速度放慢.
路透调查分析师预计,定于周三公布的国内生产总值(GDP)数据料显示第四季经济环比成长年率仅为1.1%,低于前季3.1%的增速.
但周一的耐久财新订单数据表明,企业感觉到消费者需求升温,并因此增购设备以满足需求.道明证券(TD Securities)分析师Millan Mulraine表示,资本投资可能促进第四季经济成长.(完)
(编译 王翔琼/李爽; 审校 张涛)
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