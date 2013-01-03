美国企业12月计划裁员人数四个月来首度下降--报告

俄能源部称截至5月1日该国石油产量较去年10月削减30万桶/日
路透莫斯科5月3日 - 俄罗斯能源部周一表示，截至5月1日，该国石油产量较2016年10月时已经削减300,790桶/日。
路透纽约1月3日 - 就业谘询公司Challenger,Gray & Christmas周四发布的报告显示,美国企业12月计划裁员数四个月来首次减少,2012年裁员总数为1997年以来最低.
报告显示,12月企业宣布计划裁员数为32,556,为2012年月度第二低点,较11月的57,081减少43%.2012年只有8月的裁员数低于该水准,当时为32,239.
12月的计划裁员数还较一年前水准41,785减少22%.
2012年全年企业宣布裁员数量为523,362,较2011年全年的606,082下降14%,且为1997年以来最低,当时为434,350.
2012年裁员最多的是电脑产业,全年裁减职位46,164个,较2011年的14,677增加了215%.
降幅最大的是政府部门,2012年裁员数量为19,128,较2011年的183,064下降90%.
"从历史来看,1月平均是全年裁员最多的月份,包括电脑,金融服务,消费品,运输航空和国防在内的一些领域是裁员的高危行业,因消费者,企业和政府在2013年削减支出的可能性很大."Challenger称.(完)
(编译 郑茵 审校 艾茂林)
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