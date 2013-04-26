《热点透视》美国企业指责政府减支影响业绩 实际未必如此

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Daniel Indiviglio 编译 徐文焰
路透华盛顿4月25日 - 美国企业这次将获利不佳归咎于政府缩减预算。随着第一季企业财报的陆续出炉，强制减赤举措成为众矢之的，取代此前被搬出来当藉口的天气、中国等牵强的因素。达美航空(DAL.N)和IBM(IBM.N)是始作俑者，不过政府减支的影响其实不大。即便这样，国会议员还是可以想办法避免对企业财务状况带来任何影响。
政府在3月开始第一轮减支举措，因为国会未能就如何整顿预算达成协议。减支举措砍去的大多是非必须项目。对于美国军方最大的武器供应商--洛克希德马丁(LMT.N)这样的承包商来说，减支的直接冲击可能是巨大的。但对其他企业而言却并非如此。
但这并没有阻止企业将批评的矛头指向政府。IBM称，联邦支出削减计划拖累了公司的美国业务表现。3M(MMM.N)也出声抱怨。航空公司的指责尤为激烈，因为空中交通管理员被迫暂时休假导致航班误点或取消。
但数据却说明，美国预算紧缩措施不过是替罪羊。比方说，IBM国内营收比重为43%。该公司将季度获利不及预期部分归因于联邦政府相关业务减少13%。根据这一数字计算，即便IMB国内业务中有一半来自政府，这样的下降幅度对公司获利的影响也不到3%，况且政府相关业务的比重也未必有这么高。达美航空也宣称其国防业务减少了15-20%。听起来情况好像很严重，但该业务仅占达美航空企业部门营收的3%，在总营收中的比重还不到1%。
实际上，减赤举措不应该对民间部门产生很大影响。即便这样，仍可想办法避免这些举措带来的冲击。举例来说，国会可以指示联邦航空管理局(FAA)通过降薪和裁减表现不好的员工等措施削减8%的预算，而不必让空中交通管理员强制休假。这甚至可以强迫企业直面残酷的现实，而非误导公司股东。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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