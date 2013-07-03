美国企业6月计划裁员数较5月增长8.2%

东芝称申请破产的西屋电气截止去年底共有98亿美元债务
路透东京3月29日 - 日本东芝周三表示，旗下美国西屋电气截至12月底共有负债98亿美元，该业务已根据美国破产法第11章申请破产保护。
路透纽约7月3日 - 周三公布的报告显示，电脑和教育行业裁员增加，推高美国企业6月计划裁员数，不过上半年裁员情况整体改善。
Challenger, Gray & Christmas的报告称，美国企业6月宣布计划裁掉39,372个工作岗位，较5月的36,398个增加8.2%。6月计划裁员数较上年同期增长4.8%。
但今年上半年职位削减数量较2012年同期减少了8.5%。
Challenger,Gray & Christmas执行长John Challenger表示，由于第三季通常是裁员的放缓期，预计年度裁员数字料创下2000年以来的第二低水平。
“除非2013年下半年经济受到严重冲击，否则我们预计裁员数量将继续向2000年以前的水平下降。”Challenger在一份声明中表示。
该报告公布时间位于周五的非农就业数据之前，预计后者显示6月雇佣活动小幅走弱，失业率料降至7.5%。(完)
(编译 洪曦; 审校 张涛)
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