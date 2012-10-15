美企第四季展望负面倾向严重 加剧业绩之忧

分析：页岩油生产成本五年来首次上涨 因油服公司调价和通胀
路透2月17日 - 2017年美国页岩油生产商将面临五年来生产成本的首次上涨，因石油生产活动增加，能源服务公司上调费用，以从油价上涨中分得更大份额的利润。
路透纽约10月12日电---美国第三季财报季才刚刚拉开序幕,就已经有一些美国公司对第四季拉响了警报.
迄今为止,对刚开始两个礼拜的第四季,负面展望显然要多於正面.汤森路透数据显示,目前标普500成分股公司中发出负面展望的有11家,发出正面展望的为零.
同时,可比期限内的第三季财测显示,有六家展望为负面,没有正面展望.
这种情况并不新鲜--公司集体调降门槛,以求大幅超越预估,获得"惊人"表现来提振股价上涨.本财报季尚未发生这种情况,但投资者对此保持着警惕.
"其实问题在於,这是公司在试图降低门槛和目标,可以让自己更轻松的超越,还是真的反映出全球经济放缓带来了巨大风险."投资公司LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler表示.
然而目前为止的情况是,美国公司第三季业绩要想胜过分析师预期,比以往来的更加艰难.汤森路透数据显示,业绩超越预估的企业占59%,低於62%的长期均值.而且同比增长料将在三年来首次呈现负值.
他表示,营收趋势同样疲弱:已公布财报的企业中有50%的营收超乎预期,平均值为62%.
**对中国的担忧与日俱增**
第三季财报持续发出警讯,拖累获利预估.(KSS.N)等其他零售商也发布警讯,这些公司要到11月初才会公布财报.
"对许多公司而言,尤其是仰赖全球成长的跨国公司,我认为中国和欧洲是其担忧所在,"Meckler表示.
汤森路透的调查显示,标普500家公司对第三季的负面预测中,欧洲是最常被提到的原因,但对中国的担忧也与日俱增.
中国经济的放缓料成为影响美国科技业获利最大因素之一.自7月1日以来,科技公司的预估已减少10.4%,为仅次于材料业第二差者,材料业也深受海外需求所左右.
软体厂商Adobe Systems (ADBE.O)是调降第四季财测的公司之一.
美国铝业(AA.N)并未给出第四季获利预估,将其2012年全球铝消费增长率预估从之前的7%调降至6%,并指称中国为主要因素.
汤森路透业绩分析师Greg Harrison表示,如果获利优於预期的公司比例在59%,将创下2008年第四季以来该比例最低的一季.
汤森路透公布数据显示,预计第四季标普500家公司的获利将成长9.6%,略低於10月1日预计的增长9.9%.
分析师表示,如果这种趋势持续,股票可能进一步下跌.标普500指数.SPX自周三以来下跌0.2%,较9月14日创下的年内高位下滑3.1%.
但投资公司T3 Equity Labs的创始人Mike Jackson认为,最近几周横扫市场的悲观情绪有些过度.
他表示,"分析师的消极反应过度,积极反应滞後."
他认为,标普500指数中工业、电信业和能源板块第三季获利最有可能意外上行.能源部门获利预估已遭大幅调降.(完)
--编译 程琳/戴素萍/王翔琼;审校 孙茉莉
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