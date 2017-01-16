分析：美国企业获利料有亮丽表现 或为美股创纪录涨势提供依据

路透纽约1月16日 - 一些股票投资者称，美国企业财报将显示获利实现两年来最大增幅，这对于解释美股创纪录的涨势大有帮助。他们预计很多公司业绩表现将超乎预期。

汤森路透最新数据显示，在经历了长达一年的季度获利下降之后，标准普尔500指数.SPX成分股公司第四季获利料增长6.2%，创2014年第四季增长7.0%以来的最强劲增幅。

以大多数指标衡量，美国整体经济在刚刚过去的这一季表现稳健。判断制造业状况的一项重要指标--美国供应管理协会(ISM)月度采购经理人指数(PMI)近来触及两年最高位，而全球经济前景也有所改善。

与此同时，第四季展望优于分析师预估的企业，数量也是近年来最多。

鉴于此，一些分析师认为在未来几周，可能有比通常情况下更多的公司发布高于预期的业绩结果。

“第四季确实存在一些正面动能...由此推测企业活动也随之受到积极影响，这岂不是符合逻辑的吗？”RBC Capital Markets首席股市分析师Jonathan Golub说道，其认为当前的获利预估并没有完全反映出经济改善的事实。

Richard Bernstein Advisors的执行长兼投资总监Richard Bernstein指出，新出炉的财报与上年同期的业绩情况做个简单对比，也会显得较为亮丽。

**股市上涨动能**

如果企业公布的业绩明显超过预期，则将为自特朗普胜选以来就一路上行的股市继续添一把火，并打压有关股市可能迎来回调的担忧看法。

美股三大主要股指均反弹至纪录高点，推动市盈率(本益比)升至10年来的最高水平，并远远超过历史平均水平。市盈率是评估股价的一个主要指标。

汤森路透数据显示，标准普尔500指数的远期市盈率目前为17.1倍，远高于长期均值15。

“这会打消些许对于市场变化幅度太大、太快的担忧，”位于阿拉巴马州伯明翰的BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig称。

“战胜华尔街”是大多数投资者都知晓的一种游戏。即便是在低迷时期，平均也有逾60%的企业获利报告超过分析师预估。但RBC Capital Markets数据显示，当ISM指数进入55附近区域时，企业获利报告超过分析师预估的比例升至70%甚至更高。该指数升至50上方，预示的是增长，目前该指数在55附近。

根据汤森路透数据，标准普尔500指数成分股公司迄今已提供或更新的第四季业绩预期，已有41家胜过分析师预测，数量较一年前高出约28%，为2011年以来最多。

相反的，第四季财测低于分析师预期的企业有83家，比上年同期低出约15%。企业通常会在任何一个季度都给出低于预期的财测。

路透一份前景分析显示，虽然那41家企业中，有相当大一部分表示，他们预计削减成本、业务重组或者裁员将改善他们的利润，但也有一些提到大环境的改善。

譬如11月时，铁路运营商CSX(CSX.O)的财务长Frank Lonegro在声明中称，“由于宏观经济不利因素对公司的影响趋于缓和”，公司预计第四季获利将为持平至小幅增长。

有分析师指出，美元是否继续升值是一大顾虑，这将打压美国跨国企业的营收。美元指数.DXY在2016年第四季跳涨了7.1%。

“那将成为这个大题材中的破坏性因素，”Bernstein表示。但“如果美元持稳--即便美元升值那么一点点--2017年的获利都将改善”。

标普500企业获利增长率和财测情况图表：tmsnrt.rs/2jNrGus

(完)