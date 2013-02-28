美国企业支出计划指标升至一年高位

* 核心资本财订单大增6.3%

* 扣除运输的耐久材订单增加1.9%

* 飞机、国防资本财订单减少

* 1月成屋待完成销售指数较前月上升4.5%

路透华盛顿2月27日 - 一项衡量美国企业计划支出情况的指标在1月录得一年多来最大涨幅,显示企业对于扩张业务的信心可能正在增强.周三公布的另一份报告显示,楼市持续改善.

扣除飞机的非国防资本财大涨6.3%,为2011年12月来最大涨幅.而12月这个核心资本财订单则为下滑0.3%.

另一数据则显示,上月成屋待完成销售指数接近三年高位.楼市今年料将给美国经济成长带来支撑.

"这份报告令人振奋,暗示企业部门开始对经济前景改善拥有足够信心,更加愿意投资,"道明证券高级分析师Millan Mulraine说.

分析师此前预测,扣除飞机的非国防资本财料将仅增加0.2%.

此外全美不动产协会(NAR)周三公布,美国1月成屋待完成销售指数较上月上升4.5%,至105.9,为2010年4月(为110.9)来最高,预估增长1.5%.

成屋待完成销售数据,以及建筑许可和房价数据,都显示房屋市场发生根本性的转变.

房市已不再是经济的拖累,而且去年房屋构建自2005年以来首次对经济增长起到了推动作用.

但这些数据不太可能改变美联储(FED)的宽松货币政策立场.美联储主席伯南克连续第二天在国会发表证词时指出,房屋市场升温恰恰表明积极宽松货币政策的做法正在取得成效.

但他暗示愿意努力推动经济更加强劲地复苏和降低失业率.目前失业率仍然高达7.9%.

数据推动美国股市上涨.标准普尔500指数.SPX收高19.05点,或1.27%,至1,515.99点.美元指数下跌,而美国公债价格几无变动.

尽管核心资本财出货上月减少,但分析师并不担忧.该数据用于计算国内生产总值(GDP)报告中的设备与软件支出.

"资本财订单与出货之差显得比较健康,因为未交货的核心资本财订单八个月以来首次上升,"RDQ Economics的首席分析师John Ryding表示.

"我们的看法是,制造业活动,尤其是在资本财领域,在财政悬崖之前比较谨慎,目前正在回升."

民用飞机订单下滑34%.波音仅收到2架飞机订单,而12月时多达183架.但这可能与波音787停飞事件无关.飞机订单波动较大,通常在年初下降.

主要数据如下:

表格: 美国1月耐久财订单较前月减少5.2%,市场预期为下降4.4%

表格: 美国1月建筑许可下修为减少0.6%,年率为90.4万户

表格: 美国1月成屋待完成销售指数较上月上升4.5%,预估增长1.5%

美国数据: 2月22日止当周抵押贷款申请下滑3.8%--MBA (完)

(编译/审校 梁瑞雪/张涛/王洋/程琳)

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