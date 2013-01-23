美国第一夫人再穿华裔设计师作品 出席总统就职晚会

美国总统周一就职典礼最大看点不是奥巴马的演讲，而是第一夫人米歇尔的穿着。米歇尔当晚身穿华裔设计师吴季刚（Jason Wu）设计的红色露肩礼服，再次巩固她引领国际时尚潮流的地位。过去四年，米歇尔凭借高端精品服装混搭大众化品牌的着装风格大受赞誉，也令时尚评论人士无可挑剔。图为米歇尔。路透