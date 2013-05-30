美国第一季GDP增速微幅下修

* 美国第一季GDP环比增长年率为2.4%

* 经济成长受到减支政策和库存增长放缓牵制

* 消费者支出向上修正

* 上周初请失业金人数小幅增加

* 4月成屋待完成销售处于三年高位

路透华盛顿5月30日 - 第一季美国政府削减支出的影响大于最初预期，但消费者支出面对华盛顿的撙节举措显示相对强韧。

周四公布的其它报告显示，上周初请失业金人数小幅增加，4月成屋待完成销售升至三年高位。

总体来看，这些报告显示美国经济在政府削减支出的情况下表现尚可，但其面临的诸多不利因素相当严峻，足以打消美国联邦储备委员会(美联储/FED)近期缩减货币刺激规模的念头。

“(这些报告)说明经济基本面正在增强，但面临严峻的财政政策拖累，”野村分析师Ellen Zentner表示。

美国商务部公布，美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率修正为增长2.4%，较初值下修了0.1个百分点。

分析师原本预估为增长2.5%。

在第一季GDP修正值报告中，政府采购分项指标环比年率修正为下降4.9%，降幅大于初值的下降4.1%。第一季企业补充库存的速度放慢，亦拖累经济增长。

多年来华府一直在收紧支出，但在2013年进一步加强了撙节举措的力度。政府于1月增税并在3月大砍联邦预算。

“华府削减支出的力度很大，”Commonfund市场策略师Michael Strauss表示。

美国股市上涨，美元走低，因部分投资者预计最新数据可能促使美联储从长计议收缩公债购买计划。美国公债价格削减跌幅。

尽管显示出财政政策明显拖累经济成长的迹象，但GDP报告凸显出的韧性，亦让许多分析师感到意外。

占美国经济活动三分之二以上的消费者支出增长年率为3.4%，较政府的初估值高出0.2个百分点。

不计波动较大的库存分项，第一季GDP增长1.8%，略高于分析师的预估。这表明过去一年就业与个人收入情况改善，帮助维持了经济成长势头。

“平稳航行，”Pierpont Securities的分析师Stephen Stanley表示。

美国GDP图表：(link.reuters.com/guw34t)

GDP贡献因素图表：(link.reuters.com/cyf58t)

美国初请失业金人数图表：(link.reuters.com/xew34t)

**楼市复苏**

分析师大多仍预期经济成长到2013年年中会放慢，因削减预算措施生效。但到年末经济成长有望加速，受消费者支出助推，而且楼市复苏势头确立。

全美不动产协会(NAR)公布4月成屋待完成销售指数较前月增长0.3%至106.0，为2010年4月来最高。

楼市复苏受美联储极其宽松的货币政策立场推动，这种立场将抵押贷款利率维持在低水平。虽然近一段时间以来，有关美联储未来数月间可能会开始削减购债规模的臆测已经将抵押贷款利率大幅推高，但分析师表示，楼市复苏的基本面看起来仍然强健。

另一份报告显示，上周初请失业金人数意外增加，但并不足以说明近期就业岗位稳步增长的模式发生改变。

劳工部称，经季节调整后的一周初请失业金人数增加1万人，至35.4万人，高于分析师预期。(完)

(编译/审校 张涛/徐文焰/兰秀娟/梁睿雪)

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