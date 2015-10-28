美国国会力争快速通过预算和债务上限协议 避免财政僵局

图为百元面值的美元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透华盛顿10月27日 - 美国国会或将就预算和债务上限协议采取快速行动，国会议员们急于避免又一次财政僵局，而僵局可能导致联邦政府在下月初出现违约。

美国众议院议长贝纳(John Boehner)对共和党同僚称，他正为周三就该双管齐下举措进行投票扫清道路。此举可能规定，未来两年额外支出上限为800亿美元，用于提高国防和国内项目支出。

此举还可能将财政部举债授权延长至2017年3月。

虽然参议院行动尚未敲定，而且11月3日就是调高债务上限的最后期限，不过国会似乎比前几年面临财政期限时表现更加平稳。

贝纳对记者说：“协议将获得两党多数支持而通过，我将非常高兴。”

贝纳周五将卸任众议院议长，此前因共和党保守派的掣肘而宣布辞职。周四众议院选举新的众议院议长时，共和党众议员莱恩(Paul Ryan)有望当选。

莱恩对记者表示，在看到细节前，他暂不对协议置评。

美国副总统拜登表示，该协议将让我们免于从一个危机踉跄走到另一个危机，其他政府官员则表示，这将保护社会保障和医疗保险受益人的权益不会受损。

白宫经济顾问委员会主席福尔曼(Jason Furman)表示，扩大的政府支出可望在2016年协助创造340,000个工作岗位。

然即使该协议生效，莱恩也将面临初步考验，因国会必须在12月11日前为联邦计划批准新的特别支出，否则政府多数部门就有关门之虞。

为了支应额外支出，自2018财年开始的六年内，将出售5,800万桶的紧急石油储备。

该协议最重要的是全面放宽预算上限，将允许两年额外支出800亿美元。其中500亿美元是编列在10月1日起的2016财年，另外300亿美元则编列在2017财年预算中。(完)