美国财政悬崖迫近 各方静观其变

* 华盛顿表面上毫不慌张

* 总统奥巴马夏威夷度假

* 政府机构关门过圣诞

路透华盛顿12月24日 - 美国坠入财政悬崖的期限只剩一周,但国会议员周一采取静观其变的策略,希望能有人提出方案来避免明年将要启动的加税减支措施.

尽管共和党与民主党大半年来一直声称坠落悬崖是一场即将发生的灾难,但华盛顿表面上看来并不是非常担忧,根本没有大难临头的惊慌迹象.

白宫移师夏威夷,总统奥巴马来此地度假.

国会山人去楼空,财政部也关门上锁.不论是否达成了协议,财政部本来都应完成大量的最后数字计算.

其它联邦政府办公室也全都关闭.虽然财政悬崖期限迫近,但奥巴马还是按照惯例宣布圣诞节(周二)前一天(周一)为政府假期.

外界把财政悬崖问题将在最后一刻得到解决的期望大多寄托在参议院共和党领袖麦康奈尔的身上,部分原因是他曾在以前的立法僵局中扮演扭转乾坤的角色.

但是,准备在2014年竞选连任的麦康奈尔今年却不愿再扮演这样的角色,其发言人表示,现在要看参议院民主党人下一步怎么做.

此发言人谈到参议院民主党领袖里德时称,"我们还不清楚里德将会摊出什么牌.他现在并未与我们进行协商,总统也去了外地,所以我实在不清楚他们要在那里做什么."

从这些领袖前两天在网路推特(tweet)的文章内容,可以了解事件的进展情况.

众议院议长贝纳叫大家把希望寄托在麦康奈尔身上.麦康奈尔在推特上把责任推给奥巴马,称到了"需要发挥总统领导力的时候了".

里德在推特上表示:"如果国会不能就财政悬崖有所行动,那么会对数以百万计的家庭产生非常严重的影响."

参议院下次会期将在周四举行,但全面加税以及无差别的政府减支并不在会议日程之内.

众议院本周没有工作日程计划,但议员们被告知,可能提前48小时通知他们回来,那么按理来说周四有可能重新回到工作中.

但国会共和党领袖助手表示,周一未与民主党进行协商,也没有这样的计划.上周协商陷入僵局,贝纳也未能说服众议院共和党议员接受对年收入百万美元以上人群加税的提议.

"没什么新进展,圣诞快乐,"在被问及财政悬崖问题是否有什么进展时,贝纳的助手回答道.

**降低期望**

共和党和民主党在周日的电视谈话节目中均认为,就算能在最后时刻完成立法,双方也不会就增税和减支达成"大妥协",最有可能的是达成短期协议,将问题拖延数周或数月时间.市场可能对此做出负面反应.

即使达成这样有限度的协议也将需要两党的支持;奥巴马曾表示,如果法案不包括对最富裕人群增税内容,其将否决该法案.

周一,参议员Kay Bailey Hutchison敦促共和党同僚采取灵活立场.

"我们现在的处境是,我们难以推行我们认为有益于经济和国家的措施,因为政府不在我们掌控之内.所以,我们只能在现有体制内行事,"她在美国MSNBC的节目中说.

可以想见,国会的两项法案或将成为最后时刻权宜之计的基础.

众议院共和党人在春季通过一项法案,延长布什时期面向所有人的减税措施.这反映出该党极不愿意增税的立场.

民主党控制的参议院8月通过一项议案,对最富有人群以外的美国人延长适用较低税率.最富有人群是指家庭年净收入在25万美元或更高的人.奥巴马后来把这个标准提高到了40万美元,试图藉此赢得共和党的支持.

分析师表示,民主党也许能在参众两院得到共和党的足够支持,尤其是如果民主党愿意把上述标准提高到50万美元的话.

在这种情形下,议员们也可能推迟1,090亿美元的支出削减行动,同意共和党削减Medicare和Medicaid等应得权益计划(entitlement programs)的要求.上述支出削减行动原定明年1月启动.

但是,由于圣诞过后只剩几个工作天,很可能来不及达成任何协议,税率将随之上升,至少会暂时上升,直到华盛顿达成协议.

"我们可能在1月1日坠落悬崖,但我们会非常迅速地进行修正,"民主党众议员John Yarmuth对MSNBC表示.

美国掉下财政悬崖的前景让美国股市感到紧张,对于传统"圣诞涨势"的热望大减.

美股道琼工业指数周一收低51.76点或0.39%,因假日因素而提前收市.(完)

(编译 张涛; 审校 李婷仪)

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