若美国未能避免“财政悬崖” 则丧失AAA评级可能性增加--惠誉

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透伦敦12月19日 - 评级机构惠誉周三警告称,若美国未能避免财政悬崖并陷入衰退,则美国丧失AAA评级的可能性增加.
"若未能避免财政悬崖...则将加剧而非减轻财政政策方面的不确定性,并将美国推入原可避免且不必要的经济衰退,"惠誉在周三发布的2013年全球展望中称.
"那可能损害中期增长潜力和金融稳定.如果出现这种情景,则美国丧失AAA评级的可能性就将增大."
惠誉目前对美国主权评级的展望为负面.标准普尔已经在去年8月将美国评级从AAA下调,是主要评等机构中第一家采取行动的.
浏览标普的评级调降报告,请点选
(here) (完)
(编译 艾茂林/高琦 审校 蔡美珍/程琳)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
路透2月17日 - 汤森路透StarMine数据显示，台湾股市的未来股息收益率创亚洲最高，这为外资流入台湾股市提供又一个理由。