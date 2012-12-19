若美国未能避免“财政悬崖” 则丧失AAA评级可能性增加--惠誉

路透伦敦12月19日 - 评级机构惠誉周三警告称,若美国未能避免财政悬崖并陷入衰退,则美国丧失AAA评级的可能性增加.

"若未能避免财政悬崖...则将加剧而非减轻财政政策方面的不确定性,并将美国推入原可避免且不必要的经济衰退,"惠誉在周三发布的2013年全球展望中称.

"那可能损害中期增长潜力和金融稳定.如果出现这种情景,则美国丧失AAA评级的可能性就将增大."

惠誉目前对美国主权评级的展望为负面.标准普尔已经在去年8月将美国评级从AAA下调,是主要评等机构中第一家采取行动的.

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(编译 艾茂林/高琦 审校 蔡美珍/程琳)

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