美国明年跌落财政悬崖的机率不大但正在升高--标普

路透纽约11月8日电---评级机构标准普尔周四称,美国经济明年跌落"财政悬崖"的机率上升,不过该国决策者可能会及时做出妥协,以避免这一结果.

标普的分析师目前预计,政治边缘主义将美国推落财政悬崖的机率在15%左右.

"依我们看,最可能的情形是,决策者及时达成充分的政治妥协,即便无法完全避免财政悬崖的潜在经济影响,也可避免大部分,"他们写道.

据美国国会预算办公室对财政悬崖的估计,1月开始的自动减支和大幅增税料对美国经济产生6,000亿美元的削减效应,可能把经济推入衰退.

美国总统奥巴马获得连任,且共和党再度在众议院占据多数席位後,市场担心决策者将无法及时达成协议,以避免财政悬崖对经济的多数影响.投资者涌向美国公债避险,造成美股下跌.

去年,标普将美国AAA的最高评级下调至AA+,称因国会内部在提高债务上限一事上斗争激烈.

穆迪和惠誉则仍维持美国的评级分别在Aaa和AAA.

但这三家评级机构对美国的评级展望均为负面,意味着中期内存在降评的可能性.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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