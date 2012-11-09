美国明年跌落财政悬崖的机率不大但正在升高--标普

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透纽约11月8日电---评级机构标准普尔周四称,美国经济明年跌落"财政悬崖"的机率上升,不过该国决策者可能会及时做出妥协,以避免这一结果.
标普的分析师目前预计,政治边缘主义将美国推落财政悬崖的机率在15%左右.
"依我们看,最可能的情形是,决策者及时达成充分的政治妥协,即便无法完全避免财政悬崖的潜在经济影响,也可避免大部分,"他们写道.
据美国国会预算办公室对财政悬崖的估计,1月开始的自动减支和大幅增税料对美国经济产生6,000亿美元的削减效应,可能把经济推入衰退.
美国总统奥巴马获得连任,且共和党再度在众议院占据多数席位後,市场担心决策者将无法及时达成协议,以避免财政悬崖对经济的多数影响.投资者涌向美国公债避险,造成美股下跌.
去年,标普将美国AAA的最高评级下调至AA+,称因国会内部在提高债务上限一事上斗争激烈.
穆迪和惠誉则仍维持美国的评级分别在Aaa和AAA.
但这三家评级机构对美国的评级展望均为负面,意味着中期内存在降评的可能性.(完)
--编译 兰秀娟;审校 隋芬
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
STOXX 600指数收跌0.8%，创三周来的最低收盘水准，抹去了本周稍早的涨幅，两周连涨走势也暂歇。