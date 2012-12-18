美国“财政悬崖”悬而未决 中国应未雨绸缪预留政策空间

* 美国财政悬崖悬而未决,中国应未雨绸缪

* 政策制订宜预留空间,加快"走出去"及人民币国际化

* 扩内需调结构促改革,专注做好国内事

作者 沈燕

路透北京12月18日 - 美国财政悬崖问题已成为全球关注焦点,其可能产生的冲击波也必然会殃及中国.未雨绸缪,预留好政策空间,或许才是中国应对的明智选择.

在中国国际经济交流中心周二举办的题为"美国财政悬崖的前景与影响"论坛上,参会专家们普遍认为,在外部环境面临重大不确定性时,中国更应该把国内自已的事情做好,加快改革步伐,同时做好各种应对的政策预案.

"美国削减财政赤字的规模到底有多大还存在不确定性,我觉得对于中国来讲,对于制定2013年宏观经济政策的时候,比如说货币政策应该是留有一点儿余地."中国国际经济交流中心经济研究部副部长张永军认为,中国要针对不同的情况设定不同的方案,所以在执行的时候也要留有余地.

他进一步解释称,不能说保增长就用很大的力度,或者是为了控制美国的量化宽松有可能产生通货膨胀就在货币政策上加力.要保证调整上的空间,中国在制定政策方面应该有所考虑.

美国财政悬崖是指2013年1月布什时期的减税优惠将到期,且减支法案将开始实施,规模总计约6,000亿美元.2013年美国预定将把预算赤字降低近一半.以如此快的速度填补财政缺口,即华府所称的掉入"财政悬崖",很可能触发经济衰退.

中国财政部财政科学研究所所长贾康也提到,面对着美国财政悬崖带来的一波又一波困扰,中国还是应该丰富自己的政策工具,减少对外部经济的依赖性.这个过程中中国要做好自己的事情很关键.

他提到,尽管在某些事情方面中国可能别无选择,比如中国目前拥有逾3万亿美元的外汇储备,其中一半以上是美元资产,美元贬值可能导致中国外汇储备的大幅缩水.但从中国高层近期表述中提到改革是中国最大的利红,要对冲经济下行的不利影响,中国加快改革势在必行.

刚刚结束的中央经济工作会议明确提出,明年要继续把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加强和改善宏观调控,促进经济持续健康发展.

美国总统奥巴马与众议院议长贝纳周一在白宫会谈.美国将能够避开大幅加税与节支财政悬崖的希望上升.如果坠入财政悬崖,明年美国经济可能陷入衰退.双方助手均表示,他们乐观预期可能在几天内达成协议,以避开财政悬崖.议员们为在年底截止期限之前采取行动创造条件.

**人民币国际化及"走出去"步伐应加快**

尽管面对美国是否会跌落财政悬崖,专家们做出多种情景推测,但他们更为关注的是对中国可能产生的影响,尤其是中国作为美国第一大债务国,持有大量的美国国债以及以美元资产为主的庞大外汇储备.

美国财政部最新数据显示,截止10月末,中国持有的美国国债余额为11,615亿美元,较9月环比增持79亿美元;当月中国减持了以"两房"为主的美国机构债,金额13.94亿美元。

中央财经大学副校长李俊生认为,从历史经验看,通常财政危机往往是通过货币发行来解决,诸如眼下美国的第三轮量化宽松政策.而美国"财政悬崖"问题拖累的不仅是美国经济,而且拖累了全球,特别是拖累了在全球化前提下,像中国、日本这样的大经济体的发展.

张永军也认为,如果"财政悬崖"解决得不好,美国经济增速明显下降,中国的经济增长也会受一定影响,包括出口、外资流入等方面.但影响到什么程度与美国两党妥协到什么程度、解决到什么程度是有关系的.

"美国这种长期的双赤字的情况,对于美元的国际储备地位是有损伤.中国持有大量的外汇储备,这种情况下我们的美元资产会受到影响."他称.

因此,他建议中国加快推进原来制定的"走出去"战略、加快人民币国际步伐,同时也要控制国内的债务风险.而从长远看,则要调整国内的需求结构和产业结构,转变经济发展方式,避免国内经济过大地受国际经济的影响,这样才能保证中国经济长期持续健康发展.

而美国面临的财政悬崖对中国正在实施的积极财政政策也有一定的警示意义.

贾康就认为,随着中国经济的回暖,积极财政政策的扩张度应适可而止.并预计明年中国赤字规模的绝对值会较今年有所下降,赤字率也将有所降低.

中国此前公布的11月份数据显示经济企稳回升态势确立,尽管外贸数据并不理解,但包括工业增加值,消费等数据明显好于预期.中国官方研究机构--国家信息中心最新报告预计,2013年国内生产总值(GDP)增长8%左右,居民消费价格指数(CPI)上涨3%左右.(完)

(审校 张喜良)

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