预算协议即便达成对美国减赤也徒劳无益

2011年9月20日，首尔一家银行拍摄到的美元。 REUTERS/Lee Jae-Won

路透华盛顿1月1日 - 在围绕"财政悬崖"问题争论不休之际,很容易忘记争论的起因是为了减少联邦赤字.

无论是Bowles-Simpson减赤委员会提议的未来10年争取减赤4万亿美元,还是众议院议长贝纳以及总统奥巴马谈论的2万亿美元左右,都是为了控制如今已超过16万亿美元的债务总规模.

按这些标准衡量,参议院新年当天早些时候通过的议案的确显得微不足道.

据美国超党派国会预算办公室,这项议案将使联邦赤字10年间增加近4万亿美元.

这很大程度上是因为该协议规定,除了超过40万美元收入门槛的少数人外,几乎所有美国人都将继续享受低所得税率.

并且还因为,该协议将自动减支举措的生效时间延迟了至少两个月.自动减支是财政悬崖的一部分,可以减少约1,090亿美元国防和非国防类联邦支出.

在削减赤字上,这项参议院议案恰恰违背了奥巴马和国会领袖们杜绝"拖延战术"的承诺.

白宫在向媒体解释该举措时,没有给出它能带来的具体减赤数字,而只是说,"随着经济进一步好转",该举措将能够降低赤字.

最终能否成功,一部分要取决于现在延迟的自动削减支出举措将何去何从,包括奥巴马是否会兑现削减费用的承诺.

**回到原点**

参议院通过的法案,也预告了2月底可能会有一场更为激烈的角力,届时财政部必须要求国会设法提高政府债务上限.

这将使一切回到形成财政悬崖的原点;当初奥巴马政府与共和党在提高联邦债务上限至14.5兆(万亿)美元以上的拉锯过程,就是导致财政悬崖的由来.

那一次的角力在2011年8月结束,两党得出的一项协议,是为了逼迫国会立法,对联邦支出进行大幅长期性削减.

当初的构想是,将期限设定于2013年1月2日,加上如果没有在期限之前完成,大幅削减支出所带来的重大影响,将会迫使白宫与国会有所行动.

共和党众议员、同时也是共和党的副总统候选人Paul Ryan,当时曾形容这是"一大文化改变".

不巧的是,源于布什(布希)政府时代的低税率措施,也预定在12月31日到期,使得白宫与国会缺乏行动的后果变得更具威胁性,国会预算办公室认为,如果这个问题没有解决,可能导致美国再度经济衰退.

在前不久的总统大选中,奥巴马呼吁推进中产阶级税收公平,使得减赤一事被人们所遗忘.

对这一过程感到失望的人,就包括布鲁金斯学会学者、前美国预算官员Alice Rivlin.她曾与来自新墨西哥州的前美国共和党人参议员Pete Domenici提出了一份广受讨论的的减赤计划.

"我一直持乐观看法,"Rivlin在接受路透采访时表示,"我认为我们能够达成协议",而且贝纳和奥巴马"可能会达成大的妥协."

预算方面的鹰派人士Maya MacGuineas亦对上述法案缺乏热情.Maya MacGuineas领导着一个名为"解决债务(Fix the Debt)"的由企业领袖组成的团体.

"这又是一个在最低共识基础上所促成的协议,"MacGuineas称,"我希望可以给出好的评价,但事实不是这样."(完)

(编译 兰秀娟; 审校 王洋)

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