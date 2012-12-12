美国财政悬崖前的重要日程一览

路透12月11日 - 美国国会与总统奥巴马正就如何避免即将来临的财政悬崖进行磋商.若不能围绕一系列减赤措施达成协议,大规模增税减支措施就将于明年1月自动生效.

以下为财政悬崖前的关键日程,以及基于税收政策中心(Tax Policy Center)和两党政策中心(Bipartisan Policy Center)研究结果对影响做出的预估.

12月14日 - 这是原定国会众议院休会期,但已被推迟.参议院未设休会期.

12月17日 - 国会助理称,这是达成协议"框架"的非正式的理想日期,以便留出时间作评估,以及应对走国会程序时产生的拖延.不过,国会可能很容易超出这个非正式期限.

12月21日 - 助理称,这是达成最终协议的目标期限,这样议员就能享受一个完整的假期.

众议院共和党领导人称,众院会期至少会延续到12月21日,"在找到解决财政悬崖问题的可靠方案前,"不会休会.

12月24日 - 一些持怀疑态度的助理称,国会将工作到圣诞节前夜,可能会达成协议,但并不确定.

12月25日 - 圣诞节假期.

12月26-31日 - 如果此时尚未达成协议上调16.4万亿(兆)美元政府债务上限,美国财政部将不得不像此前一样,采取"紧急措施"来推迟可能违约的时间.

如果国会在圣诞节前无法达成"财政悬崖"协议,立法者该周可能将被迫重返华盛顿.

1月1日 - 前任总统布什(布希)制定的低税率政策到期,奥巴马在2010年曾延长此政策.若低税率政策失效,估计将导致每个美国家庭每年多交1,600美元税费.

奥巴马2011年和2012年实施的工资税惠到期,料将导致每个美国家庭每年多交700美元税费.

这是解决企业研发税惠延长等问题的最后期限.这类税必须在年底前得到延长,才能在2013年申报.

这同时也是解决代用最低税问题的最终时限.如不采取行动,代用最低税将令约2,700万美国人的税费上涨.如果其解决方案未获通过,国税局将需要重新制定体系,并将数百万纳税人的退税时间延后到3月末.

1月1日 - 奥巴马医疗改革提案中的新税收规定生效.其中一项内容是年收入超过20万美元的个人所得税提高0.9%.另外一项是对同样收入阶层的投资所得征收3.8%的医疗保险税.无论会不会出现财政悬崖的结果,这些举措都将会生效.

1月2日 - 如果国会不采取行动给予取消或推迟,未来10年支出将削减1.2万亿美元.这些被称为"查封(sequestration)"的举措在2011年确定,之前国会一个"超级委员会"未能制定出财政计划.

1月3日 - 新一届国会将召开会议.

1月7-11日 - 国会休会.

1月14日 - 国会重新开会.

1月20日 - 美国总统就职,计划在第二天举行公开典礼.

2月 - 白宫发布年度财政预算.财政部"特别措施"告罄,美国评级可能被再度调降.

3月 - 随着持续决议到期,联邦政府的融资亦到期.(完)

(--编译 郑茵; 审校 艾茂林)

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