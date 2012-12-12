美国财政悬崖前的重要日程一览

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透12月11日 - 美国国会与总统奥巴马正就如何避免即将来临的财政悬崖进行磋商.若不能围绕一系列减赤措施达成协议,大规模增税减支措施就将于明年1月自动生效.
以下为财政悬崖前的关键日程,以及基于税收政策中心(Tax Policy Center)和两党政策中心(Bipartisan Policy Center)研究结果对影响做出的预估.
12月14日 - 这是原定国会众议院休会期,但已被推迟.参议院未设休会期.
12月17日 - 国会助理称,这是达成协议"框架"的非正式的理想日期,以便留出时间作评估,以及应对走国会程序时产生的拖延.不过,国会可能很容易超出这个非正式期限.
12月21日 - 助理称,这是达成最终协议的目标期限,这样议员就能享受一个完整的假期.
众议院共和党领导人称,众院会期至少会延续到12月21日,"在找到解决财政悬崖问题的可靠方案前,"不会休会.
12月24日 - 一些持怀疑态度的助理称,国会将工作到圣诞节前夜,可能会达成协议,但并不确定.
12月25日 - 圣诞节假期.
12月26-31日 - 如果此时尚未达成协议上调16.4万亿(兆)美元政府债务上限,美国财政部将不得不像此前一样,采取"紧急措施"来推迟可能违约的时间.
如果国会在圣诞节前无法达成"财政悬崖"协议,立法者该周可能将被迫重返华盛顿.
1月1日 - 前任总统布什(布希)制定的低税率政策到期,奥巴马在2010年曾延长此政策.若低税率政策失效,估计将导致每个美国家庭每年多交1,600美元税费.
奥巴马2011年和2012年实施的工资税惠到期,料将导致每个美国家庭每年多交700美元税费.
这是解决企业研发税惠延长等问题的最后期限.这类税必须在年底前得到延长,才能在2013年申报.
这同时也是解决代用最低税问题的最终时限.如不采取行动,代用最低税将令约2,700万美国人的税费上涨.如果其解决方案未获通过,国税局将需要重新制定体系,并将数百万纳税人的退税时间延后到3月末.
1月1日 - 奥巴马医疗改革提案中的新税收规定生效.其中一项内容是年收入超过20万美元的个人所得税提高0.9%.另外一项是对同样收入阶层的投资所得征收3.8%的医疗保险税.无论会不会出现财政悬崖的结果,这些举措都将会生效.
1月2日 - 如果国会不采取行动给予取消或推迟,未来10年支出将削减1.2万亿美元.这些被称为"查封(sequestration)"的举措在2011年确定,之前国会一个"超级委员会"未能制定出财政计划.
1月3日 - 新一届国会将召开会议.
1月7-11日 - 国会休会.
1月14日 - 国会重新开会.
1月20日 - 美国总统就职,计划在第二天举行公开典礼.
2月 - 白宫发布年度财政预算.财政部"特别措施"告罄,美国评级可能被再度调降.
3月 - 随着持续决议到期,联邦政府的融资亦到期.(完)
(--编译 郑茵; 审校 艾茂林)
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。