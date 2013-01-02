若参院财政协议获得通过 美经济仅暂时躲过一劫

* 参议院版本协议将化解大部分"财政悬崖"

* 美国经济将暂时免于衰退

* 撙节措施仍将抑制经济成长

路透华盛顿1月1日 - 美国参议院领袖所达成的"财政悬崖"对策协议,远远谈不上是削减赤字的"大协议".

但如果这项法案获得众议院通过,有可能协助美国避开经济衰退,不过仍将有相当数量的撙节措施,可能使美国经济维持低速成长.

参院周二凌晨在最后关头通过一项协议,将原定6,000亿美元的增税及政府减支措施予以缩减.

参院通过的法案,将对年收入45万美元以上家庭进行永久性增税,但其余民众保留现有的减税.

这项法案将使替代性最低税(alternative minimum tax)的补丁条款成为永久性,保护中等收入者不会被当成富裕阶层予以课税.

原定的国防及非国防支出削减,只是延后两个月生效.

经济分析师指出,如果这项法案通过立法,美国经济至少可以暂时松一口气."这让我们暂时躲过经济衰退,"威斯康辛大学麦迪逊校区经济学家Menzie Chinn称.

德意志银行经济分析师Brett Ryan指出,这项协议内容显示,原定的财政紧缩规模可能约有三分之一仍然存在.

这大致符合华尔街及全球许多金融机构的预期,而分析师对美国2013年经济成长率约为1.9%的预测,也可能实现.

周一午夜时分,布什(布希)政府2001和2003年推出的低税率政策到期失效.如果众议院与参议院能够达成一致--虽然在这点上还存在相当大的疑问--这一政策将继续实施,而且可溯及既往.

否则,根据华盛顿智库Tax Policy Center的测算,减税政策到期再加上其他增税计划的影响,美国家庭平均税负估计将增加3,500美元.预算专家预计,随着家庭缩减支出,美国经济将会受到冲击.

参议院议案还规定,将延长失业救济期限,并避免削减联邦医保计划医师诊疗费方面的支出.

**撙节之痛**

德意志银行预计财政重压料会让2013年美国经济成长率回落至1.9%左右,与华尔街和其他各方分析师的观点一致.Ryan表示,此次协议的细节看似支持了该预期.

国会预算办公室预计若美国完全跌落财政悬崖,2013年经济料萎缩0.5%.与之相比,德意志银行的观点要乐观得多了,但是仍无法满足就业市场快速复苏的要求.美国就业市场依然未从2007-2009年的衰退中复原.

野村分析师在一份研究报告中表示,"鉴于财政拖累及围绕财政磋商争吵不休,我们仍预计年初经济将大幅放缓."

分析师特别指出,如果国会不上调16.4万亿(兆)美元的债务上限,金融市场可能仍然惴惴不安.美国财政部证实周一已经触及这一债务上限.

虽然根据预算协议,布什政府推出的减税政策将对很多美国民众永久性生效,但时长两年旨在额外提振经济的薪资税减免措施即将到期.Tax Policy Center估计,这可能导致2013年家庭税负平均增加约700美元.

Chinn表示,暂缓实施减支措施,会令美国在今年稍晚面临规模较小的财政悬崖,这仍足以导致经济陷入衰退.

他提醒道,对于经济可能陷入衰退的持续担忧或将抑制企业投资,从而阻碍经济成长.

Chinn称,不确定性仍然存在.(完)

(编译 蔡美珍/洪曦/王翔琼; 审校 杜明霞/程琳)

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